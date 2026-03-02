Trevisam Kelsijam pasprūk patiesība par bērnu ar Teilori Sviftu - fani visu pamanīja
Amerikāņu futbola zvaigzne Treiviss Kelsijs un popmūzikas ikona Teilore Svifta atkal nonākuši baumu krustugunīs par iespējamu ģimenes pieaugumu. Fanus uz šādām domām pamudinājuši Trevisa nesenie aizkustinošie izteikumi par bērniem viņa podkāstā.
36 gadus vecais Kanzassitijas “Chiefs” spēlētājs Treiviss Kelsijs nespēja noslēpt sajūsmu, kad kopā ar brāli Džeisonu Kelsiju un viesi Krisu Steipltonu podkāstā “New Heights” runāja par bērniem — un tas nekavējoties uzkurināja jaunu baumu vilni.
Treiviss smaidīja no vienas auss līdz otrai, kamēr Džeisons, kurš ir četru meitu tēvs, un Kriss, kuram ir pieci bērni, dalījās savā tēvu pieredzē.
i’ve never seen a man with such a severe case of baby fever as travis in this 🥹 pic.twitter.com/sPEoTwZvS1— mins ₜₛ is a showgirl ❤️🔥 (@sevencorneliast) February 26, 2026
47 gadus vecais kantri mūziķis Kriss Steipltons sajūsmināti stāstīja par jaundzimušo specifisko smaržu un īpašo sajūtu, kad turi mazuli rokās. Savukārt Džeisons atklāja, ka Kriss saticis viņa jaunāko meitu Finliju jau tūlīt pēc viņas nākšanas pasaulē. “Kriss satika Finliju vēl pirms tevis. Viņa bija pavisam maziņa, tikko dzimusi, un mēs nevarējām viņu atstāt mājās, bet ļoti gribējām doties uz koncertu,” brālim stāstīja bijušais Filadelfijas “Eagles” spēlētājs.
Runājot par iespēju turēt rokās jaundzimušo Finliju, Kriss piebilda: “Kad kļūsti par jauno vecāku un turi mazuli rokās, tavās plaukstās nonāk tava bērna smarža. Tā ir brīnišķīga sajūta.” Treiviss, kurš ir saderinājies ar Teilori Sviftu, bet vēl nav tētis, pieredzējušo tēvu sarunā iestarpināja: “Tas ir skaisti, vecīt.”
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Aizkustinošais brīdis, kurā Teilores Sviftas līgavainis izskatījās dziļi emocionāli saviļņots, ātri izplatījās sociālajos tīklos, un fani sāka spriest par iespējamiem jaunumiem, kurus Treiviss, visticamāk, pagaidām tur noslēpumā. “Treiviss izskatījās tā, it kā viņš ar visiem spēkiem censtos nepateikt: ‘Es nevaru vien sagaidīt,’” platformā “X” rakstīja kāds lietotājs. Otrs piebilda: “Nekad neesmu redzējis vīrieti ar tik izteiktām alkām pēc bērna kā Treivisam šajā epizodē.” Trešais komentēja: “Treiviss no sirds ilgojas.”