Popzvaigznes Teilores Sviftas mīlas dzīve ir bijusi diezgan raiba, taču viņa, šķiet, beidzot atradusi savu īsto laimi.
Slavenības
Šodien 07:04
No Džo Džonasa līdz Trevisam Kelsijam: 13 slaveni vīrieši Teilores Sviftas dzīvē
13 vienmēr ir bijis popzvaigznes Teilores Sviftas mīļākais skaitlis. Viņa pati to dēvējusi par savu veiksmes talismanu – sākot ar dzimšanas dienu 13. decembrī un beidzot ar simboliku uz skatuves, kur šis cipars bieži parādās. Un liktenīgi – arī viņas mīlas dzīvē skaitlis 13 izrādījies īpašs.
Gadu gaitā Teilore bijusi attiecībās ar 12 publiski zināmiem partneriem, bet viņas 13. oficiālais mīļotais ir amerikāņu futbola zvaigzne Treviss Kelsijs, ar kuru dziedātāja šobrīd ir saderinājusies.
No pirmajiem jaunības romāniem līdz skaļākajiem Holivudas pāriem – viņas attiecības vienmēr bijušas sabiedrības uzmanības centrā un nereti iedvesmojušas dziesmu tekstus.
Lūk, 13 vīrieši, kas atstājuši nospiedumu Teilores Sviftas dzīvē: