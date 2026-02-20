Teilore Svifta nav apturama! Pārspēj pati savu rekordu un tiek sesto reizi kronēta par komerciāli veiksmīgāko mākslinieci pasaulē
Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta atkal tikusi kronēta par komerciāli visveiksmīgāko mākslinieci pasaulē. Šo titulu viņa saņem ceturto gadu pēc kārtas, bet kopumā jau sesto reizi.
36 gadus vecā popzvaigzne ir pārspējusi pati savu iepriekšējā gada rekordu. Starptautiskās fonogrāfijas industrijas federācija (IFPI) viņu jau atkal atzinusi par pelnošāko mākslinieci.
Skaņdarba "Fate of Ophelia" autore reitingu visaugstākajā pozīcijā pirmo reizi ierindojās 2014. gadā. Pēc tam topa līdere viņa bija arī 2019. gadā, un četrus gadus pēc kārtas - 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā. Dziedātājai piekāpties nācās vien 2020. un 2021. gadā, kad par komerciāli veiksmīgākajiem māksliniekiem pasaulē bija atzīta Dienvidkorejas puišu grupa “BTS”.
#1
In at #1, breaking her own previous record with a 6th time at the top of the IFPI #GlobalArtistChart and 4th consecutive year to date it's Taylor Swift, following the release of 12th studio album The Life of a Showgirl.

Congratulations! 👏
Congratulations! 👏@taylornation13 pic.twitter.com/4PxqtspQOq
Starptautiskā fonogrāfijas industrijas federācija izvērtē mūzikas topus globāli un katru gadu publicē reitingu, lai noteiktu gada visvairāk pārdoto mūzikas zvaigzni.
2025. gada reitingā 14 “Grammy” balvu laureāte Teilore Svifta ieņēma pirmo vietu. Viņai seko tādi mākslinieki kā Dienvidkorejas grupa “Stray Kids”, Dreiks, The Weeknd, Bad Bunny, Kendriks Lamārs, Morgans Volens, Sabrina Kārpentere, Bilija Ailiša, Lady Gaga un citi.
Jaunā uzvara papildina Sviftas sasniegumus, ko viņa guvusi pēc sava 12. studijas albuma "The Life of a Showgirl" izdošanas 2025. gada oktobrī. Kā pirmo singlu no plates dziedātāja izdeva skaņdarbu "The Fate of Ophelia", kas vairākus mēnešus atradās topu virsotnēs visā pasaulē. Viņas jaunais singls "Opalite" arī ieņem augstas pozīcijas topos, tostarp pirmo vietu britu singlu čārtā un “Billboard” topā ASV.