Dziedātāja Teilore Svifta pārsteidz fanus ar nepierastu kadru: redzama retu reizi bez grima
Dziedātājas Teilores Sviftas dziesma “Opalite” nesen ieguva 1. vietu “Billboard Hot 100”, un, atzīmējot šo sasniegumu, viņa dalījās ar aizkulišu saturu no hita tapšanas — tostarp ar video no ierakstu studijas, kur viņa retu reizi redzama bez grima.
36 gadus vecā Svifta šīs intīmās fotogrāfijas un video publicēja “Instagram” ierakstā pirmdien, 23. februārī.
“Tikai dažas “Opalite” atmiņas, lai nosvinētu Hot 100 #1 — jūs, puiši, tikko aizvedāt šo dziesmu līdz virsotnei!!” 14 “Grammy” balvu ieguvēja iesāka parakstā.
“Es pat nevaru vārdos izteikt savu sajūsmu — esmu pilnīgi apdullusi no mīlestības, ko jūs parādījāt šai dziesmai un video,” turpināja Svifta, piebilstot, ka šī ir tikai otrā reize, kad viņai divas dziesmas no viena albuma ir sasniegušas 1. vietu “Hot 100” topā — iepriekšējais albums bija 2014. gada “1989”.
“Es zinu, ka tie ir daudz skaitļu, bet man tas viss nozīmē vienu — esmu bezgala pateicīga faniem, kuri palīdzēja to paveikt, uzņemot šo dziesmu savā dzīvē ar atplestām rokām,” piebilda popzvaigzne. “Godīgi — burtiski lecu pa sienām no prieka par šo!!”
Ieraksts sākās ar video, kur Svifta studijā kopā ar producentu Maksu Martinu strādā pie “Opalite”, un viņai ir savas dabiskās, blondās cirtas.
Īpašu uzmanību fanu acīs piesaistīja tieši tas, ka Svifta kadrā redzama pilnīgi bez grima — viņai tas ir diezgan rets brīdis, jo publiskos pasākumos un arī klipos viņa gandrīz vienmēr pieturas pie sava izteiktā tēla. Parasti Teilores grims ir gludi noslīpēts un klasisks: izteikti veidotas uzacis, smalks acu ietonējums ar viņai raksturīgo “kaķacs” līniju, skropstas ar izteiktu apjomu un lūpas — bieži vien viņas ikoniskajā sarkanajā tonī vai arī maigi rozīgā variantā.