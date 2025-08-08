Kellija Osborna satraukta par mammas Šāronas pašnāvības paktu ar tēvu Oziju Osbornu
Kellija Osborna ir satraukusies par savas mammas Šāronas Osbornas labklājību pēc tēva Ozija Osborna došanās mūžībā.
Kellija Osborna raizējas par māti Šāronu, kura sēro par sava vīra Ozija Osborna nāvi. "Es tiešām uztraucos par savu mammu un to, ko viņa varētu sev izdarīt," meita izteikusies īsi pēc tēva nāves 22. jūlijā. Par to ziņo portāls “Radar Online”.
Šārona Osborna sava mīļotā vīra Ozija Osborna bērēs
Smagās mūzikas karaļa nāve dziļi satrieca viņa ģimeni un fanus tikai pāris nedēļas pēc tam, kad viņš sniedza savu pēdējo koncertu ar grupu “Black Sabbath”. Rokeris pēdējā laikā pārvietojās ar spieķītī un koncertu izpildīja sēžot, bet viņa balss aizvien skanēja kā jaunībā.
Laikā, kad Kellija pati sēro par mīļotā tēva došanos mūžībā, viņa vienlīdz uztraucas arī par mammu. Kellija baiļojas, ka 72 gadus vecā Šārona varētu būt pašnāvnieciska pēc vīra zaudēšanas, ar kuru viņa kopā pavadījusi vairāk nekā četrdesmit gadus.
Šārona satika Oziju 1970. gadā, un pāris apprecējās 1982. gadā. Viņiem ir trīs kopīgi bērni – Eimija (41), Kellija un Džeks (39).
Informācijas avots portālam “Radar Online” norādījis: "Šārona šķiet trausla un viņai ir grūtības pieņemties svarā. Kellija ir ļoti satraukta par to, cik salauzta ir viņas māte. Viņai ir sāpīgi uz to noskatīties.”
Šāronai ir bijušas nopietnas veselības problēmas, to skaitā resnās zarnas vēzis, ko viņa uzveica 2002. gadā. Savukārt 2012. gadā viņa piekrita dubultai mastektomijai, jo ģenētiski pastāvējis liels risks saslimt ar krūts vēzi.
2017. gadā Šārona atklāja, ka viņa un Ozijs esot noslēguši “pašnāvības paktu”, ja kāds smagi saslimtu un ciestu, viņi izvēlētos eitanāziju, lai labprātīgi šķirtos no dzīves. “Mēs ar Oziju esam vienojušies par šādu lēmumu. Mēs 100% atbalstām eitanāziju,” viņa tolaik izteicās.
Kellija Osborna ar tēvu Oziju Osbornu
TV personība Kellija Osborna ar tēvu, grupas „Black Sabbath” līderi Oziju Osbornu
Pavisam neilgi pirms Ozija nāves izplatījās baumas par rokera slikto veselību un no jauna gaismā tika celta šī informācija par “pašnāvības paktu”. Kellija dusmīgi uz to reaģēja soctīklos, norādot, ka tās ir muļķības, jo mamma to savulaik neapdomīgi pateikusi tikai, lai piesaistītu sev uzmanību. Taču tagad paziņas apgalvo, ka Kellija “ir pārbijusies, ka Šārona varētu īstenot šo Ozijam agrāk doto solījumu”.