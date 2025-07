Viņš bija gan tētis, gan labākais draugs: Ozija Osborna nāvi īpaši pārdzīvo rokera meita

2003. gadā tēvs un meita kopīgi ierakstīja dziesmas “Changes” kaverversiju, kas sasniedza pirmo vietu Lielbritānijas singlu topā. Pēc tēva nāves Kellija Osborna publicēja šīs dziesmas ievadvārdus savā “Instagram” profilā kopā ar salauztas sirds emocijzīmi: "I feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend I ever had." ("Es jūtos nelaimīga, esmu tik bēdīga. Esmu zaudējusi savu labāko draugu.")