Ko par seriālu “Smalkais stils” teica pati Hiacinte Burkā? Aktrises aizkustinošie vārdi pirms aiziešanas mūžībā
2025. gada oktobrī mūžībā devās britu aktrise Patrīcija Rūtledža, kura daudziem paliks atmiņā kā asprātīgā un ekscentriskā Hiacinte Burkā, no seriāla “Smalkais stils”. Tieši par šo savu populārāko lomu viņa bija runājusi vien dažus mēnešus pirms savas nāves.
Rūtledža kļuva par britu televīzijas ikonu 90. gados ar Hiacintes Burkā lomu populārajā seriālā "Smalkais stils". Seriāls vēstīja par ekscentrisko un snobisko Hiacinti Burkā, kura nepagurstoši centās izlikties par augstākās sabiedrības dāmu, neraugoties uz to, ka nāca no strādnieku ģimenes.
Channel 5 dokumentālajā filmā, kas bija veltīta 30 gadiem kopš komēdijas noslēguma, viņa sacīja: “Ir cilvēki, kuri, domājot par mani, īsti nespēj tikt pāri "Smalkais stils", taču tas patiešām daudz ko mainīja, un es saņemu brīnišķīgas vēstules.”
“Esmu par to ļoti pateicīga, jo tad tu saproti, cik svarīgi ir būt spējīgam darīt cilvēkus laimīgus. Atceros vienu lielisku vēstuli pirms vairākiem gadiem no kādas sīkas kundzītes — viņai šķita, ka pasaule patiešām ir sabrukusi.” Aktrise stāstīja, ka šī sieviete rakstījusi, kā viņa “uzvārījusi sev tēju, apsēdusies un ieslēgusi televizoru”, lai skatītos šo seriālu. “Un tad viņa teica: “Un tur jūs bijāt.” Tas vienkārši palīdzēja man tikt pāri ļoti, ļoti grūtam laikam. Tas visu padara pilnībā tā vērtu.”
Patrīcija arī atklāja, ka seriāls izpelnījies atzinību no reliģisko aprindu pārstāvjiem un karaliskās ģimenes locekļiem. Viņa teica: “Mēs bijām viena no karalienes mātes iecienītākajām komēdijām — tas bija jauki, un arī karaliene to izbaudīja.”
“Hiacinte Burkā būtu glaimota,” viņa pajokoja.
Aktrise arī stāstīja, ka piekritusi lomai, jo Hiacinte “izlēca no lapas”, un viņa “to sievieti pazina”.
Seriāls tika rādīts piecas sezonas laika posmā no 1990. līdz 1995. gadam. Patrīcija nolēma to noslēgt 77 gadu vecumā, un tiek ziņots, ka tas BBC vadību esot pamatīgi sarūgtinājis.
Seriāls guva milzu panākumus ne tikai Apvienotajā Karalistē, bet arī ārvalstīs, tostarp ASV, Kanādā un Eiropā. 2016. gadā tas kļuva par raidorganizācijas "BBC" visvairāk eksportēto televīzijas šovu.
Lai gan Hiacintes tēls uzskatāms par Rūtledžas populārāko atveidoto lomu, 1968. gadā viņa izcīnīja prestižo "Tony" balvu kā labākā aktrise mūziklā "Darling of the Day", kas tika izrādīts uz Brodvejas skatuves Ņujorkā. Tāpat viņa atveidojusi lomas Šekspīra lugās "Rihards III" un "Henrijs V" . 1980. gados viņa piedalījās Viktorias Vudas šovā "As Seen on TV" un tika nominēta "BAFTA" balvai. Bet deviņdesmotajos gados viņa atveidoja detektīvi Heitiju Veintropa seriālā "Izmeklē Heitija Ventropa".