Mūžībā devusies leģendārā "Burkā kundze" no seriāla "Smalkais stils"
96 gadu vecumā mūžībā devusies britu aktrise Patrīcija Rūtledža, kura daudziem paliks atmiņā kā asprātīgā un ekscentriskā Hiacinte Burkā no seriāla "Smalkais stils".
Par viņas nāvi piektdien, 3. oktobrī, paziņoja aktrises aģents, norādot, ka Patrīcija mūžībā devas "mierpilni aizmiegot savā gultā", un atklājot, ka "viņa dzīves pēdējos brīžos bija mīlestības ieskauta". “Pat 96 gadu vecumā Patrīcija bija pilna aizrautības un viņas vēlme uzstāties auditorijas priekšā nekad tā arī nepazuda. Viņa ļoti pietrūks gan tuviniekiem, gan viņas uzticīgajiem talanta cienītājiem visā pasaulē," teikts paziņojumā.
Rūtledža kļuva par britu televīzijas ikonu 90. gados ar Hiacintes Burkā lomu populārajā seriālā "Smalkais stils". Seriāls vēstīja par ekscentrisko un snobisko Hiacinti Burkā, kura nepagurstoši centās izlikties par augstākās sabiedrības dāmu, neraugoties uz to, ka nāca no strādnieku ģimenes.
Daudziem atmiņā paliks kā Hiacinte seriālā allaž uzsvēra, ka viņa jāizrunā kā "Burkā kundze", nevis "Burkas kundze". Tāpat seriālā par amizantiem brīžiem parūpējās Hiacintes centieni no visiem slēpt savu ģimeni, kas pastāvīgi apdraudēja viņas smalko imidžu. Patrīcija pati par savu lomu reiz izteicās sekojošiem vādiem: “Hiacinte bija absolūts briesmonis, un man bija neizsakāms prieks viņu atveidot!"
Seriāls guva milzu panākumus ne tikai Apvienotajā Karalistē, bet arī ārvalstīs, tostarp ASV, Kanādā un Eiropā. 2016. gadā tas kļuva par raidorganizācijas "BBC" visvairāk eksportēto televīzijas šovu.
Lai gan Hiacintes tēls uzskatāms par Rūtledžas populārāko atveidoto lomu, 1968. gadā viņa izcīnīja prestižo "Tony" balvu kā labākā aktrise mūziklā "Darling of the Day", kas tika izrādīts uz Brodvejas skatuves Ņujorkā. Tāpat viņa atveidojusi lomas Šekspīra lugās "Rihards III" un "Henrijs V" . 1980. gados viņa piedalījās Viktorias Vudas šovā "As Seen on TV" un tika nominēta "BAFTA" balvai. Bet deviņdesmotajos gados viņa atveidoja detektīvi Heitiju Veintropa seriālā "Izmeklē Heitija Ventropa".