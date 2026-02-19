Ventspils savam olimpisko bronzu ieguvušajam novadniekam Robertam Krūzbergam piešķir naudas balvu, sagaidīšana plānota 24. februārī
Ceturtdien Ventspils domes deputāti šorttrekistam Robertam Krūzbergam par panākumiem olimpiskajās spēlēs piešķīra 7000 eiro naudas balvu.
Par Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīto bronzas medaļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē Krūzbergs saņems 5000 eiro pēc nodokļu nomaksas, savukārt par 1000 metru distancē izcīnīto piekto vietu viņš saņems 2000 eiro pēc nodokļu nomaksas.
Viņa trenerim Kārlim Krūzbergam piešķirta 3500 eiro naudas balva. Tāpat pa 1500 eiro naudas balvu katrs saņems Roberta Krūzberga pirmie treneri Māris Birzulis un Irīna Ozoliņa.
Ventspilnieki Roberta Krūzberga sagaidīšanas ceremoniju plāno organizēt 24. februārī plkst. 21 pie koncertzāles "Latvija".
Kā vēstīts, Latvijai Roberta Krūzberga izcīnītā bronzas medaļa ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Par izcīnīto bronzas medaļu Krūzbergs var pretendēt uz naudas balvu, kuras apmērs ir 51 224 eiro pēc nodokļu nomaksas.