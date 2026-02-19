Notiesāts Zemgales skolotājs, kas veica dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem
Noslēgusies viena no skaļākajām un upuru ziņā lielākajām bērnu seksuālās izmantošanas prāvām Latvijā - 15 gadu cietumsods piemērots kādam Zemgales reģiona skolotājam, kas veica dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem.
Rīgas pilsētas tiesa apstiprināja starp Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Tiesas spriedums stājies spēkā 3. februārī. Apsūdzētais astoņu gadu garumā veica dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem, taču kriminālprocesā par cietušo atzītas 19 personas, jo daļu nebija iespējams identificēt un daļa dzīvo ārzemēs. Identificētajām cietušajām izmaksāta valsts kaitējuma kompensācija kopumā 186 480 eiro apmērā, kas tiek piedzīta no apsūdzētā.
Vīrietis izmantoja dažādas tērzēšanas vietnes internetā, lai pamudinātu cietušās tiešsaistē kameras priekšā atkailināties vai veikt seksuāla rakstura darbības. Bērniem nezinot, apsūdzētais ierakstīja video, tādējādi izgatavojot pornogrāfiska rakstura materiālus, ko saglabāja savos datu nesējos.
Tāpat vīrietis personīgi uzmeklēja mazgadīgas meitenes klātienē un izveidoja draudzīgas attiecības. Pavadot laiku kopā, viņš izmantoja meitenes pornogrāfiska materiāla izgatavošanā, slepus filmējot meiteņu atkailinātas intīmas ķermeņa daļas. Divos gadījumos tika konstatēta arī fiziska saskare ar cietušās ķermeni, veicot video ierakstu. Apsūdzētā datu nesējos glabājās liels apjoms ar bērnu pornogrāfiju, no kuriem daļu viņš pats bija izgatavojis, kā arī liels apjoms ar citiem aizliegtiem pornogrāfiska rakstura materiāliem.
Persona atrodas apcietinājumā kopš 2025. gada 16. janvāra. Vīrietim ir pedagoģiskā izglītība un līdz pat aizturēšanas brīdim viņš strādāja izglītības iestādē kā skolotājs. Ar savu personību un komunikācijas prasmēm apsūdzētais spēja sadraudzēties ar bērniem un iegūt viņu uzticību, lai bērni justos droši viņa klātbūtnē. Vīrietis sabiedrībā tika raksturots kā iedvesmojošs un izpalīdzīgs, un ārēji nekas neliecināja par vīrieša pretdabiskām tieksmēm.
"Dzimumnoziegumi pret nepilngadīgajiem ir īpaši smagi un sabiedrībā absolūti nepieņemami, turklāt tie atstāj ilgstošas un postošas sekas cietušajiem. Piespriestais 15 gadu brīvības atņemšanas sods apliecina stingru un nepārprotamu nostāju, ka bērnu drošība un aizsardzība ir prokuratūras prioritāte un par šādiem noziegumiem tiek piemēroti bargi sodi, kas ne tikai soda vainīgo, bet arī attur citas personas no noziegumu izdarīšanas," uzsvērusi prokuratūra.
Vīrietim pašam bija vairāki bērni
Iepriekš ziņots, ka šis 1988. gadā dzimušais skolotājs strādāja Zemgales novada izglītības iestādēs, galvenokārt pildot datorspeciālista pienākumus. Vienas izglītības iestādes vadītāja viņu raksturoja kā atbildīgu, atsaucīgu, labestīgu un pieklājīgu cilvēku. Vīrietis aizturēšanas brīdī bija precējies un viņam pašam ir vairāki bērni.
Valsts policija iepriekš medijiem vēstīja, ka varmāka tā dēvētajā tumšajā tīmeklī (darknet) izrādījis interesi iegūt praktiskus padomus par bērnu seksuālu izmantošanu, kas liecina par varmākas mērķtiecīgām darbībām, lai izveidotu saikni ar bērniem to seksuālai izmantošanai.
Varmākam mājās bijis izveidots kabinets, kurā viņš stundām ilgi pavadījis laiku, uzrunājot bērnus tiešsaistes tērzēšanas platformās seksuālas izmantošanas nolūkā. Citiem vīrietis stāstījis, ka viņš no kabineta attālināti strādā. Policijā norādīja, ka neviens no cietušajiem bērniem nebija saviem vecākiem atklājis, ka internetā vīrietis viņus uzrunājis.
Statistika par Latvijas vēsturē aizturētajiem lielākajiem bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem netiek apkopota, taču cietušo ziņā šī viennozīmīgi ir viena no lielākajām lietām vēsturē.