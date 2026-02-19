Andrejs Stepanovs (foto: Valsts policija)
Šodien 17:44
Meklē 1982. gadā dzimušo Andreju Stepanovu, kurš izbrauca no Anglijas uz Latviju, taču mājās nepārradās
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Andreju Stepanovu. Vīrietis ar autobusu bija ceļā no Anglijas uz Latviju. Kopš šā gada 14. februāra nav zināma Andreja atrašanās vieta.
Andrejs Stepanovs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 170 cm, vidējas miesas būves, īsi, gaiši brūni mati.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!