“Smalkais stils” leģenda Patrīcija Rūtledža - ko viņa dara pēc spožās karjeras
Pasaulē, tostarp arī Latvijā, savulaik lielu popularitāti baudīja seriāls “Smalkais stils” (Keeping Up Appearances), kurā galveno lomu atveidoja aktrise Lēdija Ketrīna Patrīcija Rūtledža.
Seriāls, kas sāka savu gaitas 1990. gadā, stāsta par Hiacinti Burku, kura, lai izklausītos aristokrātiski, sevi dēvēja par Burkā kundzi. Hiacinte bija apsēsta ar sociālo statusu, labām manierēm un smalku tēlu, ko uzspieda gan kaimiņiem, gan radiniekiem. Tomēr viņas ģimene regulāri izjauca viņas centienus izskatīties cienījamai sabiedrības acīs.
90.gados “Smalkais stils” bija viens no populārākajiem BBC komēdijseriāliem, kam līdzi sekoja skatītāji vairāk nekā 60 valstīs. Patrīcija Rūtledža saņēma milzīgu atzinību par Hiacintes lomu un kļuva par britu televīzijas leģendu. Frāze “Burkā rezidence, mājas saimniece klausās” kļuva par vienu no atpazīstamākajiem britu televīzijas citātiem.
Patrīcija Rūtledža šobrīd ir 96 gadus veca un pēc profesionālās karjeras lielākoties attālinājusies no publiskās uzmanības, taču joprojām piesaista sabiedrības interesi ar retiem, sirsnīgiem publiskiem mirkļiem.
Šī gada janvārī viņa saņēma savas dzimtās pilsētas augstāko apbalvojumu — “Pilsētas goda pilsonis”.
Lai arī Patrīcija Rūtledža vairs aktīvi nenodarbojas ar aktiermākslu, viņa joprojām izskatās modra, piepildīta ar humoru un stila izjūtu.