Izstāde "Skola 2026"
FOTO: Ķīpsalā aizsākusies vērienīgā izstāde "Skola 2026"
Ķīpsalā aizsākusies izstāde "Skola 2026", kas izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies līdz 21. februārim. Izstādes mērķis ir iepazīstināt interesentus ar mācību iespējām Latvijā un ārvalstīs, karjeras virzību un profesionālo pilnveidi.
Izstādē piedalās valsts un privātās augstskolas, tehnikumi, profesionālās vidusskolas, koledžas, kā arī ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvji. Apmeklētāji izstādē var uzzināt par uzņemšanas noteikumiem, jaunām studiju programmām, budžeta vietām, iestājpārbaudījumiem, prakses iespējām un turpmāko karjeru.
Izstādē pieejamas konsultācijas arī ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem, kas iepazīstina interesentus ar izglītības iespējām Latvijā, tostarp par datubāzi "NIID.lv" un resursu "profesijupasaule.lv", kā arī par "Erasmus+" programmas piedāvātajām mobilitātes iespējām. Izstādes laikā norisinās gan profesionālo prasmju demonstrējumi, gan diskusijas, meistarklases un pieredzes stāsti.