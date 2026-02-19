Parisa Hiltone pasakainā ceremonijā vēlreiz apprecējusies
Pēc pieciem laulībā nodzīvotiem gadiem sabiedrības dāma Parisa Hiltone atjaunojusi kāzu solījumus ar savu vīru Kārteru Reimsu. Vīrs metās uz viena ceļa un lūdza Parisu atkal kļūt par viņa sievu. Romantiskajā notikumā līdzās bija arī abi pāra bērni.
45 gadus vecā zvaigzne izmantoja sociālos medijus, lai atklātu, ka viņa vēlreiz ir apprecējusies. Pasakainā ceremonija sarīkota Valentīndienā Tērksas un Kaikosu salās. Kārters vēlreiz metās uz viena ceļgala un lūdza Parisai atkal kļūt par viņa sievu. Trīs gadus vecā Fēniksa un divus gadus vecās Londonas māmiņa platformā “Instagram” rakstīja: "Piecus gadus vēlāk… un viņš joprojām liek manai sirdij pukstēt straujāk”, un savus vārdus papildināja ar asaru un gredzena emocijzīmēm.
"Valentīndienā, Tērksas un Kaikozu tirkīza krāsas ūdeņos – tieši pirms manas dzimšanas dienas – mans mūža Valentīns atkal bildināja, un es teicu JĀ vēlreiz."
"Bet šoreiz mēs nebijām tikai vīrs un sieva. Mēs bijām Mamma un Tētis. Fēnikss un Londona vēroja mīlestību, kas viņus radījusi. Solījumu atjaunošana nav tikai par pieciem skaistiem gadiem – tas ir par to, lai parādītu mūsu bērniem, ka mīlestība aug, kļūst dziļāka un vienmēr izvēlas viens otru atkal un atkal. Pieci gadi aiz muguras. Mūžība vēl priekšā. Mūžība nav pietiekami ilgs laiks kopā ar tevi, Kārter," rakstīja Parisa, papildinot ierakstu ar virkni skaistu fotogrāfiju, ko pārim īpašajā dienā uzņēmis fotogrāfs Kevins Ostajevskis.
Bijusī ballīšu meitene bija ģērbusies baltā kleitā ar sudrabotiem cimdiem. Savu stilu viņa papildināja ar čokera kaklarotu un baltu cepuri, bet matus bija atstājusi vaļējus.
Viņas vīrs uzņēmējs Kārters Reimss izskatījās eleganti baltā uzvalkā ar tumšās kurpēs. Viņš atkal uzvilka sievas pirkstā gredzenu, tikai šoreiz to klātienē vēroja arī abi pāra bērni.
Pagājušajā gadā Parisa slavēja savu vīru, ka viņš piepilda ģimenes māju ar "mīlestību, smiekliem un jautrību."
Realitātes TV zvaigzne izmantoja “Instagram” platformu, lai izteiktu komplimentus vīram Tēvu dienā. Parisa, kura guvusi panākumus arī mūzikas biznesā, pie fotogrāfijām rakstīja: "Priecīgu Tēvu dienu tētim, kurš piepilda mūsu māju ar mīlestību, smiekliem un jautrību. Vērot, kāds tu esi kā tētis, ir vislieliskākā dāvana – tava laipnība, pacietība un rotaļīgā sirds padara katru dienu maģisku. Fēnikss, Londona un es tevi neizsakāmi dievinām. Mūžam pateicīga par mūsu piemīlīgo komandu.”
Parisa Hiltone Tēvu dienā godināja arī savu tēti. Viņa rakstīja: "Priecīgu Tēvu dienu manam brīnišķīgajam tētim Rikam Hiltonam. Visuzticamākajam, mīlošākajam un sargājošākajam vīrietim. Paldies, ka vienmēr ticēji man un ļāvi man sekot saviem sapņiem. Esmu tik laimīga būt tava meita. Mīlu tevi mūžam.”