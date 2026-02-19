Vācijas prezidents nevēlas olimpisko spēļu rīkošanu dzimtenē "Hitlera spēļu" simtgadē
Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers atbalsta vasaras olimpisko un paralimpisko spēļu organizēšanu valstī 2040. vai 2044. gadā, taču neatbalsta iespēju tās rīkot 2036. gadā, kas būtu simt gadus pēc tam, kad nacistiskais režīms organizēja Berlīnes olimpiskās spēles.
Berlīne, Hamburga, Minhene un Ķelne kopā ar Reinas-Rūras reģionu cer kļūt par olimpisko spēļu Vācijā mājvietu. Vācijas Olimpiskā komiteja (DOSB) lēmumu plāno pieņemt septembrī.
Šteinmeiera vērtējumā 2036. gada olimpisko spēļu organizēšana Vācijai ir "vēsturiski problemātiska", norādīja prezidenta preses pārstāvis.
Vācijā olimpiskās spēles notikušas 1936. gadā, kad vasaras un ziemas Olimpiādi uzņēma attiecīgi Berlīne un Garmiša-Partenkirhene, bet 1972. gadā Rietumvācijā norisinājās Minhenes vasaras olimpiskās spēles.
2028. gada vasaras olimpiskās notiks Losandželosā, ASV, savukārt 2032. gada vasaras olimpiskās spēles norisināsies Brisbenā, Austrālijā. Āzija tiek apsvērta kā 2036. gada olimpisko spēļu norises vieta, un interesi par spēļu rīkošanu ir izrādījusi Indija un Katara.