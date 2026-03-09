Pasaulē
Šodien 13:41
Ugunsgrēks pie Glāzgovas Centrālās stacijas paralizē dzelzceļa satiksmi visā Skotijā
Plaša ugunsgrēka Glāzgovas centrā dēļ pirmdien traucēta vilcienu satiksme Skotijā, un ugunsdzēsēji turpina darbu vietā, kur liesmas nopostīja četru stāvu ēku pie noslogotākās dzelzceļa stacijas Skotijā.
Glāzgovas Centrālā stacija tika slēgta un traucējumi gaidāmi dzelzceļa satiksmē uz, no un caur šo staciju, paziņoja dzelzceļa operatori. Pagaidām nav informācijas, kad staciju varētu atvērt.
Ugunsgrēks izcēlās svētdienas pēcpusdienā elektronisko cigarešu veikalā pie stacijas. Liesmas pārņēma ēku līdz pat kupolveida jumtam.
Plaša ugunsgrēka Glāzgovā dēļ Skotijā traucēta vilcienu satiksme.
Ēka, kas celta 1851. gadā, dega visu nakti un daļēji sabruka. No tās palikusi tikai fasāde.
Skotijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņoja, ka ugunsgrēkā cietušo nav.
Ugunsgrēkā nopostīto uzņēmumu vidū bija kafejnīca, ātrās ēdināšanas restorāns un frizētava.