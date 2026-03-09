“Atgriezīšos, kā sanāks” - Liepājā saimniece vairākas stundas atstāj suni piesietu pie koka
Svētdien, 8. martā Valsts policijā saņemts izsaukums uz Liepāju, kur vairākas stundas esot piesiets suns. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un noskaidroja suņa saimnieci, kura notikuma vietā ieradās tikai pēc četrām stundām kopš suni bija tur atstājusi.
8. martā ap pulksten 18.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Piltenes ielā pie koka ir piesiets suns. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka sunim blakus nebija novietots ne ēdiens, ne dzeramais ūdens un izsaucēja apgalvoja, ka suns pie koka esot piesiets jau vairākas stundas.
Valsts policijas amatpersonas noskaidroja adresi, kur, iespējams, suns mitinājies un centās sazināties ar suņa saimnieci, taču viņa uz zvaniem neatbildēja. Valsts policijas amatpersonas izsauca dzīvnieku ķērāju, lai suns tiktu nogādāts dzīvnieku patversmē, kur par viņu parūpētos. Ap pulksten 19.40 notikuma vietā ieradās suņa saimniece, kura sākotnēji atteicās policistiem nosaukt savus personas datus, personas kodu, vai uzrādīt savu personas apliecinošu dokumentu, tādējādi neatklājot savu identitāti.
Sieviete notikušajā savu vainu nesaskatīja, paskaidrojot, ka viņa suni piesēja pie koka pulksten 15.45 un viņai esot bijušas savas darīšanas, un bija plānojusi sunim atgriezties pakaļ “kā sanāks”. Savukārt ēdienu vai ūdeni blakus nav nolikusi, jo suns jau esot no rīta padzēries pulksten 10.00.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par personas identitātes neatklāšanu un par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, par šādu pārkāpumu piemēro fiziskajai personai līdz 1750 eiro, bet juridiskajai personai — no 110 līdz 2500 eiro. Valsts policija pēc lietas izskatīšanas to nodod pašvaldības administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai.
Valsts policija izsaka pateicību līdzcilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi un ziņoja policijai. Aicinām arī turpmāk par šādiem pārkāpumiem informēt Valsts vai pašvaldības policiju.