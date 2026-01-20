Influencere Doloresa, kas pēc nepieklājīga sveiciena Maestro tika atlaista no darba, neko nenožēlo un saka: "Domāju, ka Raimondam Paulam ir vienalga"
Raimonda Paula 90. jubilejā 12. janvārī sociālā vide bija pārpildīta ar apsveikumiem, atmiņu stāstiem un sirsnīgiem vēlējumiem, godinot Maestro ieguldījumu Latvijas kultūrā. Taču līdzās aizkustinošajiem sveicieniem plašu uzmanību piesaistīja arī influenceres Doloresas Onzules videoapsveikums.
Satura veidotāja Doloresa Onzule, kas šobrīd redzama TV ekrānos kā viena no raidījuma "Šovs pēc šova 2" dalībniecēm, publicēja video, kurā Maestro apsveica pati savā manierē – ar sēžamvietu trinkšķinot klavieru taustiņus. Ieraksts izraisīja plašu sašutuma vilni. Daļa šo sveicienu uztvēra kā klaju necieņas izrādīšanu – gan pret instrumentu, gan pret pašu Raimondu Paulu.
“Video tika veidots ar humoru,” žurnāla "Kas Jauns" sazvanīta, skaidrojusi Onzule, piebilstot, ka viņas sekotāji viņu pazīstot tieši šādā stilā – ar ironiju un asākiem jokiem. Pēc Doloresas teiktā, šis joku video neesot bijis vērsts pret Maestro personīgi, bet veidots kā pārspīlēta parodija par dažādiem apbalvošanas un svinīgu brīžu video formātiem.
Šī arī neesot pirmā reize, kad viņa izvieto šo video sociālajos tīklos. Iepriekš tas publiskots pirms trim mēnešiem, un tad visiem bijis skaidrs, ka viņa parodē mūziķi Megan Thee Stallion. Tolaik ieraksts esot izraisījis ļoti labu reakciju, tāpēc viņai pat prātā neienāca, ka, publicējot to atkārtoti, tiks saņemta tik asa kritika.
Saņem draudu vēstules un tiek atlaista no darba
Tomēr notikušais izvērties krietni lielākā skandālā. “Brīnos par to, kādu apvērsumu šis video radīja,” tagad atzīst Doloresa. Viņa apgalvo, ka pēc publikācijas saņēmusi milzīgu naida ziņu apjomu, tostarp arī draudus: “Šobrīd esmu saņēmusi vairāk nekā 1000 nāves draudu un nosodījuma ziņas savos sociālajos tīklos.”
Reakcija nav aprobežojusies tikai ar komentāriem internetā. Sekas bijušas arī profesionālajā dzīvē – Onzules darba devējs restorāns "Herbārijs" nekavējoties paziņojis par darba attiecību pārtraukšanu. Pēc Doloresas teiktā, lēmums pieņemts tajā pašā dienā. Viņa norāda, ka saprot uzņēmuma pozīciju un neuztver to personīgi. Šajā darbavietā viņa strādājusi apmēram pusotru gadu.
Uz jautājumu, vai šodien – zinot, kā viss izvērtīsies, – viņa publicētu šādu video, Doloresa atbild bez ilgas vilcināšanās: jā. Viņa atzīst, ka toreiz nav līdz galam paredzējusi sekas, taču vienlaikus neuzskata, ka būtu darījusi ko tādu, par ko būtu pelnījusi šādu reakciju. “Es nenožēloju,” viņa norāda, skaidrojot, ka sociālajos tīklos publicē to, kas pašai šķiet smieklīgi, un arī turpmāk neplāno atteikties no ironijas. Influencere arī uzskata, ka Raimondam Paulam būtu vienalga, jo viņš pats bieži saka, lai viņu liek mierā. Viņasprāt, Maestro šo video nav pat redzējis, viņam ir citas rūpes.
Vienlaikus Doloresa uzsver – situācija likusi aizdomāties par sabiedrības reakciju un robežām, kā cilvēki izturas cits pret citu internetā. Influencere aicina skatītājus “bišķiņ izjust humoru” un nebūt tik ļauniem, jo, viņasprāt, naida vilnis un draudi ir nesamērīgi ar notikušo. Šobrīd Onzule neslēpj, ka skandāls viņai bijis smags, taču uzsver – dzīve neapstājas. Viņa stāsta, ka jau saņemot dažādus darba piedāvājumus un iespējas, un uz nākotni raugās ar pārliecību. Runājot par turpmākiem TV projektiem, Doloresa piebilst, ka pašlaik viņa ir raidījuma apritē, bet par nākotnes plāniem vēl ir pāragri spriest.