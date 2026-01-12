Ieskandinot gada siltākos un mierpilnākos svētkus, Rīgas Doma majestātiskajā atmosfērā izskanēja koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos", pulcējot kuplu klausītāju skaitu un radot emocionālu svētku gaidīšanas noskaņu.

"Tāda personība dzimst reizi gadsimtā" - Raimondu Paulu 90. jubilejā sociālajos tīklos sveic gan prezidents, gan Latvijas iedzīvotāji

Komponistam un pianistam Raimondam Paulam šodien aprit 90 gadi. Maestro nozīmīgajā jubilejā sociālajos medijos sveikuši gan Valsts prezidents, gan Latvijas iedzīvotāji. Kāds nodēvējis viņu par brīnumu, cits uzskata, ka "tāda persona dzimst reizi gadsimtā vai pat retāk".

 Maestro par brīnumu nodēvējis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Ar Paula mūziku joprojām dzīvo Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

 Maestro svētkos sveic arī Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.

 Sviecieniem pievienojušies arī citi Latvijas iedzīvotāji un amatpersonas.

2025. gada 31. decembrī Rīgā, mūzikas namā "Daile", norisinājās koncertizrāde "PAULS un KEIŠS. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem".

Jau vēstīts, ka šodien, 12. janvārī, 90. dzimšanas dienu svin komponists un pianists Raimonds Pauls – latviešu estrādes mūzikas leģenda un lielākā autoritāte. 

