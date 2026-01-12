Koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos" Rīgas Domā 2025. gada decembrī
"Tāda personība dzimst reizi gadsimtā" - Raimondu Paulu 90. jubilejā sociālajos tīklos sveic gan prezidents, gan Latvijas iedzīvotāji
Komponistam un pianistam Raimondam Paulam šodien aprit 90 gadi. Maestro nozīmīgajā jubilejā sociālajos medijos sveikuši gan Valsts prezidents, gan Latvijas iedzīvotāji. Kāds nodēvējis viņu par brīnumu, cits uzskata, ka "tāda persona dzimst reizi gadsimtā vai pat retāk".
Maestro par brīnumu nodēvējis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Raimonds Pauls ir vairāk nekā komponists. Viņš ir brīnums. Jo viņam izdodas. Maestro ir apbrīnojama spēja aizsniegt un sasniegt katru klausītāju. Un vienmēr pārsteigt mūs. Pauls padara Latviju par Latviju, jo viņa mūzika mācījusi visai Latvijai just.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 12, 2026

Daudz laimes, Maestro!
Daudz laimes, Maestro! pic.twitter.com/oWoVkGNBsk
Ar Paula mūziku joprojām dzīvo Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Ar Raimonda Paula mūziku esmu dzimusi, augusi un joprojām dzīvoju - starp melodijām, kas paliek, pat tad, kad viss cits mainās. Tajās ir gan vieglums, gan klusa smeldze, kas vieno paaudzes un laikus, paliekot dziļi personīgas katram no mums. Kā manā mīļākajā dziesmā "Baltā saule"…— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 12, 2026
Maestro svētkos sveic arī Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.
Sviecieniem pievienojušies arī citi Latvijas iedzīvotāji un amatpersonas.
Šodien savo 90 gadu jubileju svin Maestro Raimonds Pauls.— Iļja Semjonovs (@iljaletins) January 12, 2026
Tāda persona dzimst reizi gadsimtā vai pat retāk.
Maestro Jūsu mūzika ir kļuvusi par latviešu dzīves ceļu. Tā skan priekos un klusos brīžos, jaunībā un briedumā.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Maestro!
Latvijas mūzikas pasaule nav iedomājama bez Raimonda Paula melodijām un paša Maestro pie klavierēm.— Dace Melbārde (@dacemelbarde) January 12, 2026
Raimonda Paula mūzikas pavadībā uzaugušas vairākas latviešu paaudzes, viņa vadībā dzimušas zvaigznes un izauguši jauni talanti.
Daudz laimes 90. dzimšanas dienā, Maestro!
Šodien varam svinēt trīs cilvēku panākumus. Tie ir:— Kristīne Jarinovska (@jarinovska) January 12, 2026
❤️Voldemārs Pauls.
❤️ Alma Matilde Paula.
❤️ Lana Paula.
Pateicoties vecākiem pirms 90 gadiem Raimonds piedzima un kļuva par mūziķi. Pateicoties Lanai @MaestroPauls kā komponists ir kopā ar mums šodien. Sveicam! #RaimondsPauls90
" Nāks gadi 💫 Pieredze un PATI visu izpratīsi "— Liene Šomase (@lienesomase) January 12, 2026
Paldies Maestro Raimonds Pauls , ka TU mums ESI ! 🙏🫶🩷💫
PALDIES par Viedumu, humoru un Bezgalīgi, plašo beznosacījuma MĪLESTĪBU 💛💜💛💚🎤
Mīlestībā un Cieņā 🩷🫶🙏#MaestroPauls90 #RaimondsPauls90 #Pauls90 #ai
Cienījamais Maestro Raimonds Pauls šodien svin skaistu jubileju! Daudz laimes 90. dzimšanas dienā!— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) January 12, 2026
Lai Jums laba veselība! Paldies par skaistajām dziesmām, kas priecē tik daudzus cilvēkus. Lai vēl ilgi skan mūzika un ir labs noskaņojums!
Maestro Raimondam Paulam 90! Bravo! Vissirsnīgākie sveicieni jubilejā! Viņa un aktiera Edgara Liepiņa sadarbība 70. un 80. gados ir viens no trīs "vaļiem" vai "atlantiem", kurā balstīta milzīga tautas mīlestība, kura stabili dzīva atmiņās vēl joprojām!— alpīnists Kristaps Liepiņš (@vx_lv) January 12, 2026
Katram laikmetam ir sava balss, bet tikai retais spēj kļūt par tautas sajūtu.— Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) January 12, 2026

Sirsnīgi sveicieni Maestro Raimondam Paulam 90 gadu jubilejā.
Sirsnīgi sveicieni Maestro Raimondam Paulam 90 gadu jubilejā.
Foto: Valsts prezidenta kanceleja, Dāvis Doršs
"Vienreiz man iznāk, citreiz nē. Vienreiz es zaudēju, citreiz es iegūstu. Bet nefilozofēju pa tukšo, es daru."— Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 12, 2026

Sirsnīgākie sveicieni Maestro Raimondam Paulam 90 gadu dzimšanas dienā! 🌹
Sirsnīgākie sveicieni Maestro Raimondam Paulam 90 gadu dzimšanas dienā! 🌹
🎉 🎹 Sirsnīgi sveicu Maestro Raimondu Paulu 90. gadu jubilejā!— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) January 12, 2026
🎼 Par godu šai jubilejai līdz 18. janvārim Rātsnama zvani ik stundu skanēs Raimonda Paula melodijās.
📸 @RigasDome#Maestro #RaimondsPauls #Rīga
