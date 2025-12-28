Franču kino leģenda Bridžita Bardo bija franču kino ziedu laikmeta un seksuālās revolūcijas simbols.

Brižitas Bardo dzīve foto

Mūžībā devusies Francijas kino leģenda Brižita Bardo

91 gada vecumā mirusi Francijas kino leģenda Brižita Bardo, svētdien paziņoja viņas fonds.

"Brižitas Bardo fonds ar milzīgām skumjām paziņo, ka mirusi tā dibinātāja un prezidente, pasaulslavenā aktrise un dziedātāja Brižita Bardo, kura izvēlējās pamest savu prestižo karjeru, lai veltītu savu dzīvi un enerģiju dzīvnieku labturībai un savam fondam," teikts fonda paziņojumā, neprecizējot nāves laiku un vietu.

Franču kino leģenda Bridžita Bardo kļuva par pasaules mēroga zvaigzni pēc filmas "...Un Dievs radīja sievieti" 1956. gadā, un pēc tam filmējās vēl aptuveni 50 filmās, pirms pameta aktiermākslu, lai pievērstos dzīvnieku tiesību aizstāvībai. Viņa bija franču kino ziedu laikmeta un seksuālās revolūcijas simbols. Ar savu dabisko šarmu, juteklisko tēlu un drosmīgo uzvedību uz ekrāna viņa izaicināja konservatīvās sievietes tēlu, ar kādu 50. gados tika attēlotas sievietes kino.

