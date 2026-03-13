Sākusies pieteikšanās LVM Atvērto Meža dienu pasākumiem.
Sabiedrība
Šodien 11:54
Stādi kokus un uzzini par meža atjaunošanu - sākusies pieteikšanās LVM Atvērto Meža dienu pasākumiem
Arī šopavasar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina interesentus pieteikties Atvērto Meža dienu pasākumiem, kas aprīlī un maijā norisināsies dažādās vietās visā Latvijā. Kopumā plānoti 16 pasākumi, kuros ģimenēm, draugu grupām un citiem interesentiem būs iespēja stādīt jaunu mežu, vienlaikus uzzinot vairāk par meža atjaunošanas procesu un kopšanas darbiem, kam ir būtiska nozīme mežu ilgtspējīgā apsaimniekošanā.
LVM Mežkopības izpilddirektors Edmunds Linde skaidro:
“Meža dienas ir tradīcijām bagāts pasākumu cikls, kas notiek ar mērķi izglītot sabiedrību par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Kopā ar mežkopjiem Atvērto Meža dienu dalībnieki stādīs kokus, gūstot izpratni par mežu kā Latvijas lielāko atjaunojamo resursu. Tā ir iespēja arī sakopt apkārtējo vidi. Šogad LVM plāno iestādīt valsts mežā vairāk nekā 32 miljonus jaunu koku.”
LVM Atvērto Meža dienu pasākumi ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - divas nedēļas pirms pasākuma norises.
Visu nepieciešamo ekipējumu stādīšanai nodrošina LVM, taču dalībniekiem pašiem ir jānodrošina transports līdz norises vietai un uzkodas enerģijas uzturēšanai, kā arī nepieciešams parūpēties par meža apmeklējumam atbilstošu apģērbu.