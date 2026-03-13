Strelkovs atzīst pilnīgu sabrukumu: Kremlis zaudējis ietekmi visā postpadomju telpā
Kara noziedznieks Igors Girkins (Strelkovs) paziņojis par Kremļa pilnīgu ietekmes zaudēšanu postpadomju telpā.
Moldovas lēmums izstāties no NVS pamatlīgumiem ir vēl viens pierādījums tam, ka Maskava ir pilnībā zaudējusi savu autoritāti un ietekmi postpadomju telpā. To vēstulē raksta pazīstamais krievu Z patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs.
Drošības darbinieks par to vaino Kremli, apgalvojot, ka, mēģinot ietekmēt bijušo Padomju Savienību valstis, tas paļāvās uz visnepatīkamākajiem indivīdiem.
"Tas viss noveda pie pilnīgas valsts līdzekļu piesavināšanās, pilnīgas valsts kases izšķērdēšanas, kā rezultātā rezultāti nebija vienkārši nulle, bet gan stingri negatīvi. Tagad mēs plūcam augļus... Krievijas ietekme Moldovā, Kazahstānā un daudzās citās bijušajās republikās, kas joprojām formāli ir NVS sastāvdaļa, ir zaudēta, ja ne neatgriezeniski, tad gandrīz pilnībā," raksta Strelkovs.
Viņš paziņoja, ka NVS valstīs mūsdienās nav Krievijas lobija. Ir tikai "krāpnieki", kas ņem naudu no Kremļa un neko nedara Maskavas stiprināšanai.
Saskata Krievijas bruņoto spēku militārās vadības un kontroles sabrukuma pazīmes
Krievijas militārās vadības klajie meli par Kupjanskas-Uzlovas ieņemšanu liecina par Krievijas bruņoto spēku vadības un kontroles sabrukumu, uzskata Strelkovs.
Ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova apgalvojumi par Ukrainas ciema Kupjanskas-Uzlovas ieņemšanu, kuram Krievijas bruņotie spēki pat nekad nav pietuvojušies, ir viens no svarīgākajiem pēdējo mēnešu militārajiem notikumiem. Tas parāda Krievijas armijas bēdīgo stāvokli. To, uzrakstīja krievu Z-patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs (Girkins). Viņš norādīja, ka militārie meli par panākumiem frontē ir diezgan izplatīta parādība Krievijas bruņotajos spēkos. Tomēr tas, ka tie tiek pausti visaugstākajā līmenī, ir ļoti slikti.
"Ģenerālštāba priekšniekam vai nu trūkst ticamas informācijas par reālo situāciju frontē, vai arī viņš tieši dezinformē valsts vadību un iedzīvotājus par šo situāciju. Tas ir sliktāk nekā skandāls. Tas ir militārās vadības un kontroles sabrukums," rakstīja Strelkovs.
Viņš pieprasīja Gerasimova tūlītēju arestu. Pēc viņa teiktā, pats fakts, ka ģenerālis pēc publiski izteiktajiem meliem atrodas brīvībā, liecina par valsts pārvaldes sabrukumu Krievijā. Strelkovs uzskata, ka Gerasimovs tiek paturēts amatā nevis profesionalitātes, bet gan absolūtas lojalitātes un režīma neapdraudēšanas dēļ.
No diversantu bandu vadoņa līdz apsūdzībām "ekstrēmismā"
Krievijas tiesa bijušajam krievu diversantu bandu vadonim Krimā un Donbasā Igoram Girkinam (Strelkovam) lietā par aicinājumiem uz ekstrēmistisku darbību piesprieda četrus gadus cietumā.
Lieta pret Girkinu tika ierosināta saistībā ar diviem ierakstiem platformā "Telegram", kuros Federālais drošības dienests (FSB) saskatīja aicinājumus uz ekstrēmismu. Strelkovs savu vainu noliedz.
Avarējušās "Malaysia Airlines" lidmašīnas atlūzas, starp kurām ir cilvēku mirstīgās atliekas
Jāpiebilst, ka Girkins Hāgas apgabaltiesā tika notiesāts lietā par Malaizijas aviolainera notriekšanu Donbasā, 2022. gada 17. novembrī viņam aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. 2014. gada 17. jūlijā Krievijas iesūtītie separātisti Donbasā ar raķeti notrieca "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot visus 283 pasažierus, galvenokārt Nīderlandes pilsoņus, un 15 apkalpes locekļus. Notikušā versijas Krievijas amatpersonas, "speciālisti" un propagandisti mainīja kā zeķes, lai "pierādītu" Ukrainas vainu.
2014. gada martā Girkins ar "brīvprātīgajiem" piedalījās Krimas aneksijā, bet naktī uz 11. aprīli vadīja Krievijas kaujinieku uzbrukumu Slovjanskas pilsētai Donbasā, uzsākot asiņaino karu. Separātistu izveidotajā "Doneckas tautas republikā" viņš bija aizsardzības ministrs, kā arī Doneckas kara komendants. 2014. gadā Girkinu padzina no ministra amata un viņš pārcēlās uz Maskavu.
Girkins aktīvi atbalstījis Krievijas 2022. gada 24. februāra iebrukumu Ukrainā, bet arī kritizējis armiju un valsts vadību par, viņaprāt, nepietiekami agresīvu karadarbību. 2023. gada 21.jūlijā viņš tika aizturēts un apsūdzēts "ekstrēmismā".