Cīņa par Eirovīzijas skatuvi ir sākusies! Pasludināts dziesmu konkursa “Supernova” pusfinālu dziesmu sadalījums
Noskaidrots Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” pusfinālu dziesmu sadalījums. Pusfināli 2026. gada 31. janvārī un 7. februārī būs skatāmi tiešraidē plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv, savukārt fināls norisināsies 14. februārī. Visus trīs pasākumus būs iespēja piedzīvot arī klātienē – Rīgas Kinostudijā. Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās.
No 124 pieteikumiem žūrija izraudzījās 24 pusfinālistus. Katrā pusfinālā 12 dalībnieki sacentīsies par vietu finālā, kur piedalīsies 10 labākie. Uzvarētājs iegūs iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas 2026. gada maijā norisināsies Austrijas galvaspilsētā Vīnē.
“Supernova” pirmais pusfināls 31. janvārī (alfabēta secībā):
Agnesse ar dziesmu “Oh My My”
Aivo Oskis ar dziesmu “Walking Out”
Antra Stafecka ar dziesmu “Divejāda”
Blurie ar dziesmu “Lovin' Always Gets Me Down”
Daba ar dziesmu “Panic Attack”
“De Mantra” ar dziesmu “Let Them”
“ELPO” ar dziesmu “Blakus”
Emilija ar dziesmu “All We Ever Had”
“Honey Blue” ar dziesmu “Blue Disco”
Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu “Home”
“Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad”
TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “#010126 CODA”
“Supernova” otrais pusfināls 7. februārī (alfabēta secībā):
Atvara ar dziesmu “Ēnā”
Edvards Strazdiņš ar dziesmu “I Ain't Got The Guts”
Jānis Rugājs ar dziesmu “Smoke”
KRISTĪNE MEGIJA ar dziesmu “Insanity”
Krisy ar dziesmu “Take It”
LEGZDINA ar dziesmu “Ribbon”
Miks Galvanovskis ar dziesmu “Cruel Angel”
NOLARK ar dziesmu “Different Places”
“Papīra lidmašīnas” ar dziesmu “You're My Saviour”
PAULA ar dziesmu “Dejot vien”
Robert Ox ar dziesmu “Ravin' At The Taj Mahal
Vēstnieks ar dziesmu “Vai tas ir kāds brīnums?”
Pusfinālos skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu, savukārt finālā – izvēlēties konkursa uzvarētāju. Gan pusfinālos, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma. Visas pusfinālu dziesmas vienkopus ir klausāmas supernova.lsm.lv un “Supernovas” Youtube kontā.
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa “Supernova” pusfinālā noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.
Konkursa “Supernova” pusfināli – 31. janvārī un 7. februārī plkst. 21.10, savukārt fināls – 14. februārī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv.
Par konkursu “Supernova”
“Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. "Supernova" pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus "Eirodziesma" (2000–2012) un "Dziesma" (2013–2014).