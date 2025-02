“Kam skatītāju vērtējumā īsti bija 1. vieta?” The Ludvig ļauj noprast, ka viņu neapmierina “Supernova” rezultāti

"Nupat LTV "Panorāmā": Tautumeitas - 2. vieta skatītāju balsojumā, 3. vieta žūrijas vērtējumā. Emilija - 3. vieta skatītāju balsojumā, 2. vieta no žūrijas. Citi Zēni - 5. vieta skatītāju balsojumā un 1. vieta žūrijas vērtējumā un kopvērtējumā 3. "Panorāmā" ne ar vienu vārdu nepieminēja The Ludvig. Kam skatītāju vērtējumā īsti bija 1. vieta?" platformā "X" rakstīja The Ludvig.