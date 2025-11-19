Mūziķis Markus Riva.
Mūzika
Vakar 23:16
Markus Riva šogad nepiedalīsies “Supernovā” - mākslinieks pauž vēlmi pēc pauzes
Mūziķis Markus Riva paziņojis, ka šogad nav pieteicies Latvijas Televīzijas rīkotajam konkursam “Supernova”, kurā iepriekš piedalījies regulāri un bijis viens no atpazīstamākajiem dalībniekiem. Sociālajā tīklā “Facebook” viņš norādījis, ka šoreiz nolēmis konkursā nepiedalīties, uzsverot, ka nepieciešama radoša pauze.
Riva atzīst, ka “Supernova” viņam vienmēr bijusi īpaša pieredze, kas devusi sajūtu par skatītāju atbalstu un gaidīšanu, taču pēc intensīvajiem gadiem Eirovīzijas konteksts kļuvis pārāk saspringts.
“Eirovīzijas vide pēdējā laikā kļuvusi diezgan saspringta — daudz visādu skandālu, politikas. Es sapratu, ka man pašam vajag nedaudz atkāpties, lai saglabātu galvu mierā un pastrādātu pie savām personīgajām lietām,” raksta mākslinieks.
Viņš uzsver, ka šis lēmums nav aiziešana no projekta uz visiem laikiem, bet drīzāk “komats, nevis punkts”, un pauž pateicību saviem atbalstītājiem par uzticību daudzu gadu garumā.
Riva norāda, ka turpinās darbu pie jaunām iecerēm, un sola, ka tikšanās ar faniem vēl sekos.