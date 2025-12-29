Šogad atvadījāmies no vairākām pasaulē populārām un iemīļotām zvaigznēm.
Slavenības
Šodien 06:36
Viņu aiziešana aizkustināja miljonus: slavenības, no kurām šogad atvadījāmies
Šogad Holivuda ir atvadījusies no daudziem izklaides industrijas pārstāvjiem televīzijā, kino, mūzikā un citās jomās.
2025. gadā pasaule zaudējušās tādas personības kā ekrāna leģendu Robertu Redfordu, “Oskara” balvas laureāti Daeina Kītoni, grupas “Black Sabbath” līderi Oziju Osbornu, seriāla “Twin Peaks” līdzautoru Deividu Linču, seriāla “Intrigante” zvaigzni Mišelu Trahtenbergu un daudzus citus.
Šo mākslinieku aiziešana izraisīja sēras ne tikai viņu kolēģu, bet arī miljoniem fanu vidū, kuri sociālajos tīklos dalījās atmiņās, vēlreiz apliecinot, cik nozīmīga bijusi šo zvaigžņu ietekme uz vairākām paaudzēm.