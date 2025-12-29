Viņu aiziešana aizkustināja miljonus: slavenības, no kurām šogad atvadījāmies
foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Šogad atvadījāmies no vairākām pasaulē populārām un iemīļotām zvaigznēm.
Slavenības

Viņu aiziešana aizkustināja miljonus: slavenības, no kurām šogad atvadījāmies

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Šogad Holivuda ir atvadījusies no daudziem izklaides industrijas pārstāvjiem televīzijā, kino, mūzikā un citās jomās.

Viņu aiziešana aizkustināja miljonus: slavenības, ...

2025. gadā pasaule zaudējušās tādas personības kā ekrāna leģendu Robertu Redfordu, “Oskara” balvas laureāti Daeina Kītoni, grupas “Black Sabbath” līderi Oziju Osbornu, seriāla “Twin Peaks” līdzautoru Deividu Linču, seriāla “Intrigante” zvaigzni Mišelu Trahtenbergu un daudzus citus.

Šo mākslinieku aiziešana izraisīja sēras ne tikai viņu kolēģu, bet arī miljoniem fanu vidū, kuri sociālajos tīklos dalījās atmiņās, vēlreiz apliecinot, cik nozīmīga bijusi šo zvaigžņu ietekme uz vairākām paaudzēm. 

Tēmas

In MemoriamOzijs OsbornsDžordžo ArmāniHolivudaVels KilmersDeivids Linčs

Citi šobrīd lasa