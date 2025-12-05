Aktieris Kerijs Hirojuki Tagava (1950-2025) iemantoja plašu popularitāti ar lomu filmā "Mortal Kombat".
75 gadu vecumā miris filmas 'Mortal Kombat' zvaigzne Kerijs Hirojuki Tagava
Aktieris Kerijs Hirojuki Tagava (1950-2025) nomira ceturtdien Kalifornijas pilsētā Santabarbarā, kad pēc pārciesta insulta viņam radās komplikācijas, norāda viņa ģimenes locekļi.
Nāves brīdī viņam līdzās bija tuvākie ģimenes locekļi. Tagava iemantoja plašu popularitāti atveidojot ļaunā burvja Šan Cuna lomu "Mortal Kombat" filmās, TV šovos un videospēlēs. Papildus aktierspēlei "Mortal Kombat", Tagava atveidojis lomas tādās kulta filmās kā "Pēdējais imperators", "Geišas memuāri", "Vīrs augstajā pilī", "Lielas nepatikšanas Mazajā Ķīnā", "Pērlhārbora", u.c.
Tagava bija cīņas mākslas eksperts, un ilgstoši nodarbojās ar kendo. Viņš dzimis Japānā, bet piecu gadu vecumā pārcēlās uz Fortbregu, Ziemeļkarolīnā. Virietis, kurš diezgan izvairīgi runāja par savu privāto dzīvī, 2010. gadā kādā intervijā norādīja, ka viņa bērnība bija "samērā grūta".