Mūžībā devies “Iemīlējies Šekspīrs” scenārija autors Toms Stopards
88 gadu vecumā mūžībā devies Amerikas Kinoakadēmijas balvas “Oskars” ieguvušais filmas “Iemīlējies Šekspīrs” scenārija autors un viens no savas paaudzes ietekmīgākajiem dramaturgiem Toms Stopards.
Stopards mierīgi aizgājis mūžībā savās mājās Dorsetā, ģimenes ielenkumā. Viņu atcerēsies par spilgto un cilvēcīgo daiļradi, asprātību, bezkaunīgo humoru, dāsno garu un dziļo mīlestību pret angļu valodu.
Starp pirmajiem, kas godināja viņa piemiņu, bija sers Miks Džegers, rakstot: “Viņš mums atstāj majestātisku intelektuālu un izklaidējošu darbu mantojumu. Man viņš vienmēr pietrūks.”
Stopards ieguva “Oskaru” kategorijā Labākais oriģinālais scenārijs par 1998. gada filmu “Iemīlējies Šekspīrs”, kuras galvenajās lomās bija Gvineta Paltrova un Džozefs Fainss. Filma guva starptautisku atzinību un ieguva septiņas Amerikas Kinoakadēmijas balvas, tai skaitā nominācijās par labāko filmu, labāko aktrisi un labāko aktrisi otrā plāna lomā.
Dzimušais Čehoslovākijā, Stopards sāka karjeru žurnālistikā 17 gadu vecumā, vispirms strādājot laikrakstā "Western Daily" Press, bet vēlāk – "Evening Post". Plašu atpazīstamību viņš ieguva 1966. gadā ar lugu “Rozenkrancs un Gildenšterns ir miruši”, un kopš tā laika ražīgi strādāja teātrī, kino, televīzijā un radio.
Stopards bieži stāstījis, ka jaunībā sevi iedomājies kā bezbailīgu ārkārtas ziņu korespondentu, kas “gulētu uz Āfrikas lidostas grīdas, kamēr pāri rakstāmmašīnai svilpo ložu sērijas”. Taču vēlāk sapratis, ka “nav īpaši noderīgs kā reportieris”, jo nejutās, ka viņam ir “tiesības uzdot cilvēkiem jautājumus”.
Plašajā Stoparda daiļradē ir arī 1993. gada izcilā luga “Arkādija” — filozofisks pētījums par mīlestību, zinātni un laiku, kas joprojām tiek uzskatīts par vienu no viņa nozīmīgākajiem darbiem. Viņš veidojis scenārijus arī filmām “Anna Kareņina”, “Brazīlija” (1985) un “The Russia House” (1990).
Sešu gadu desmitu garumā Stopards bija viena no ietekmīgākajām balsīm teātrī un kino. 1997. gadā viņš tika iecelts bruņinieka kārtā, godinot rakstnieku, kura intelekts, valodas meistarība un radošā domāšana būtiski ietekmēja mūsdienu drāmu. Viņš turpināja rakstīt, sadarboties un iedvesmot kolēģus līdz pat mūža nogalei.