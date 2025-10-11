Daiene Kītone (1946-2025)
Mūžībā devusies leģendārā aktrise Daiena Kītone
79 gadu vecumā mūžībā devusies "oskarotā" aktrise Daiena Kītone, kura daudziem zināma ar lomām tādās filmās kā "Krusttēvs", "Pirmo sievu klubs" vai "Annija Hāla".
Aktrise dzimusi 1946. gadā Losandželosā. Viņa bija vecākā no četriem bērniem. Viņas tēvs bija būvinženieris, bet māte bija mājsaimniece. Kītone jau agrā bērnībā atveidoja lomas skolēnu lugās, un pēc vidusskolas 1964. gadā uzsāka drāmas studijas, tomēr drīz pēc tam tās pārtrauca un pārcēlās uz Ņujorku, lai īstenotu savu sapni - kļūt par aktrisi.
1968. gadā viņa piedalījās Brodvejas izrādē "Hair" kā dubliere. Bet viņas "lielais izrāviens" nāca 1970. gadā, kad režisors Frānsiss Fords Kopola viņu izraudzījās lomai filmā "Krusttēvs". Filma guva milzīgus panākumus un Daiena tika nominēta "Oskaram". Toreiz kinoakadēmijas balva viņai gāja secen, bet dažus gadus vēlāk, 1977. gadā viņa ieguva "Oskaru" kā labākā aktrise filmā "Annija Hāla". Šī filma nostiprināja Kītones vietu Holivudas elitē un padarīja Daienu par stila ikonu.
Pēc Oskara saņemšanas Daiena Kītne apliecināja sevi kā izcila aktrise tādās filmās kā "Looking for Mr. Goodbar" (1977), "Reds" (1981), par kuru viņa tika vēlreiz nominēta "Oskaram", kā arī "Baby Boom" (1987) un "Something's Gotta Give" (2003). Paralēli aktiermākslai Kītone arī režisēja vairākus projektus, tostarp dokumentālo filmu "Heaven" un komēdiju "Hanging Up".
Daiena bija pazīstama ar savu ekscentrisko stilu, humora izjūtu un dziļi personīgo pieeju sevis atveidotajām lomām. Lai gan viņa nekad neapprecējās, Kītone dzīves laikā adoptēja divus bērnus – meitu un dēlu –, un viņa bieži dalījās savā pieredzē par mātes lomu, uzsverot, ka tas bijis viens no svarīgākajiem lēmumiem viņas dzīvē.