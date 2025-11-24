Miris vācu kinoaktieris Udo Kīrs
81 gada vecumā miris vācu kinoaktieris un Holivudas veterāns Udo Kīrs, pirmdien pavēstīja aktiera pārstāvji.
Kīrs no dzīves aizgājis Pālmspringsā, ASV Kalifornijas štatā.
Karjeras laikā Kīrs Eiropā un Amerikā filmējies vairāk nekā 220 kinolentēs gan galvenajās, gan otrā plāna lomās.
Kīrs redzams arī Rainera Vernera Fasbindera, Gasa van Santa un Larsa fon Trīra darbos.
Pazīstamāko lomu vidū ir darbi filmās "My Own Private Idaho" ("Mans personīgais Aidaho"), "Ace Ventura: Pet Detective" ("Eiss Ventura: Zvēru detektīvs") un "Armageddon" ("Armagedons").
Vācu aktiera pēdējā kinoloma ir brazīliešu režisora Klebera Mendosas Filju šā gada lentē "O Agente Secreto" ("Slepenais aģents").
Kīrs dzimis 1944. gadā Ķelnē, 19 gadu vecumā pārcēlies uz Londonu, bet 1991. gadā - uz ASV.
Viņš ir viens no nedaudzajiem vācu aktieriem, kuru kinokarjera ASV ilgusi vairākas desmitgades.