Mūžībā devusies seriāla "Bīstamās mājsaimnieces" zvaigzne Valērija Mahaferija

Mahaferija piedzima Sumatras salā Indonēzijām - viņas mamma bija kanādiete, bet tēvs amerikānis. Pusaudzes gados Valērija pārcēlās uz Teksasu un viņas pirmā loma kino bija 1977. gadā filmā "Tell Me My Name". Savas karjeras laikā viņa atveidoja lomas vairākos seriālos, tai skaitā kulta seriālā "Bīstamās mājsaimnieces", kur viņa atveidoja manipulējošo Orsona Hodža bijušo sievu Almū Hodžu.