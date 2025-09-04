Mūžībā devies leģendārais itāļu modes dizainers Džordžo Armani

Džordžo Armani (1934-2025)
91 gada vecumā mūžībā devies ikoniskais itāļu modes dizainers Džordžo Armani (1934-2025).
"Armani grupas" izplatītajā paziņojumā teikts, ka Armani devās mūžībā mierīgi, un nāves brīdī viņam blakus atradās tuvinieki. Kompānijas darbinieki un sadarbības partneri, kuri modes dizaineri sirsnīgi dēvēja par “Il Signor Armani” raksturoja dizaineri kā “nepagurstošu dzinējspēku”.
“Šajā uzņēmumā mēs vienmēr jutāmies kā daļa no vienas lielas ģimenes,” teikts zīmola paziņojumā, kas tika publicēts viņa ģimenes un darbinieku vārdā. “Ar dziļām sērām mēs izjūtam tukšumu, ko atstājusi Armani nāve. Taču tieši viņa vārdā mēs, darbinieki un ģimenes locekļi, apņemamies aizsargāt to, ko viņš ir uzcēlis, un virzīt viņa uzņēmumu uz priekšu, par godu Armani piemiņai," norādīts paziņojumā.
Džordžo Armani dzimis Piacencā, Itālijā 1934. gadā. Viņa profesionālā karjera sākās ar negaidītu ceļu – sākotnēji viņš apguva medicīnu un dienēja militārijā dienestā, līdz uzsāka darbu Milānas slavenajā universālveikalā “La Rinascente” kā vitrīnu izkārtojuma speciālists. Šis solis kļuva par sākumu viņa mūža saiknei ar Milānu, pilsētu, kas vēlāk kļuva par viņa modes impērijas centru.
Savu leģenāro zīmolu dizainers dibināja 1975. gadā Milanā un viņa pūles un talants nepalika nepamanīts - ātri vien Armani kļuva par nozīmīgu figūru gan Itālijas, gan pasaules modes industrijā.
Armani tērpi piecdesmit gadu laikā kļuvuši par sinonīmu elegancei, precizitātei un izsmalcinātībai. Viņš ne tikai pārveidoja apģērbu radīšanas procesu, bet arī ieviesa jaunu ēru Holivudā, piesakot sevi ar elegantiem, bet neuzkrītošiem tērpiem.
Armani nekad šo gadu laikā nepalaida garām savas modes skates, tādēļ daudzus darīja bažīgus viņa prombūtne 2025. gada jūnija Milānas vīriešu modes nedēļā. Tā bija pirmā reize, kad viņš nepiedalījās savā skates pasākumā, un kompānija paziņoja, ka Armani “ir sasirdzis un mājās veseļojas”. Aiz sevis Džordžo atstājis 2,5 miljardu vērtu modes impēriju.