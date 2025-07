Mūžībā devies leģendārais rokmūziķis Ozijs Osborns...

Pēdējais publiskais koncerts notika 2025. gada 5. jūlijā Birmingemā, viņa dzimtajā pilsētā, kur viņš uzstājās kopā ar "Black Sabbath" un viesmāksliniekiem, tostarp "Metallica" un "Guns N' Roses". Koncerts tika nosaukts "Back to the Beginning" un tika straumēts visā pasaulē . Ozijs Osborns atstāj aiz sevis bagātu mūzikas mantojumu un paliks atmiņā kā viens no rokmūzikas leģendām.