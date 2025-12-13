Aktieris Pīters Grīns, kas daudziem zināms no kulta filmas "Maska", atrasts miris
Piektdien, 12. decembrī, savā Ņujorkas dzīvoklī atrasts miris populārais amerikāņu aktiers Pīters Grīns (1965-2025).
Viņš tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savā dzīvoklī Klintona ielā, piektdienas pēcpusdienā ap plkst. 15.25. Notikuma vietā ieradās mediķi, kas apstiprināja vīrieša nāvi. Policija ziņo, ka vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas, un aktiera nāves iemeslu noteiks medicīniskā ekspertīze.
Grīna menedžeris Gregs Edvardss, kurš ar aktieri sadarbojās pēdējos 10 gadus, raksturoja viņu kā “brīnišķīgu cilvēku” un “vienu no lielākajiem savas paaudzes aktieriem ”. “Viņa sirds bija tikpat liela kā viņa talants. Man viņa ļoti pietrūks,” norādīja Edvardss. Grīnam janvārī bija jāuzsāk filmēšanās trillerī “Mascots”, kurā lomu atveidos arī bijušais bokseris un aktieris Mikijs Rurks.
Lai gan Grīns bija iemantojis "sarežģīta kolēģa" reputāciju, viņa menedžeris uzsvēra, ka aktieris bija perfekcionists, kas veltīja sevi katram tēlam ar maksimālu atdevi. Aktieris vislabāk zināms kā harismātisks ļaundaris tādās 90. gadu kulta filmās kā "Maska", “Pulp Fiction”, un “The Usual Suspects”.
Grīns, kurš dzimis Montklērā, Ņūdžersijā, 15 gadu vecumā aizbēga no mājām un nonāca Ņujorkā, kur kļuva par bezpajumtnieku, un iekrita narkotiku atkarībā. 1996. gadā viņš centās veikt pašnāvību, bet pēc tā meklēja palīdzību pie profesionāļiem, lai cīnītos ar atkarībām, kas viņu dzīves laikā nomocīja.
Aktris dzīves laikā atveidojis lomas aptuveni 95 filmās un seriālos. Viņš atveidojis tēlus tādās filmās kā “Laws of Gravity”, “Clean, Shaven”, “Blue Streak” un “Training Day".