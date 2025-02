Mirusi seriāla "Intrigante" zvaigzne Mišela Trahtenberga

Daudzi aktrisi pazīst kā Dawn Summers no “Bafijas pret vampīriem, Sēras Mišelas Gelāras titulvarones jaunāko māsu. Viņa spēlēja Dawn no 2000. līdz 2003. gadam. Kā arī ar savu slaveno lomu Džordžinu Sparku (Georgina Sparks) seriālā “Intrigante”, kuru viņa spēlēja no 2008. līdz 2012. gadam.