Parādīja vājās vietas! Sagurušie Latvijas jaunie hokejisti dabū pamatīgu pērienu no somiem
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase svētdien ASV pasaules junioru čempionāta otrajā spēlē ar rezultātu 0:8 (0:3, 0:2, 0:3) zaudēja vienaudžiem no Somijas.
Latvijas izlasei pret Somiju šis ir smagākais zaudējums pasaules junioru čempionātos. Pēdējās četrās meistarsacīkstēs latviešiem nav izdevies gūt vārtus mačos ar Somiju.
Latvijas hokejisti pa pretinieku vārtiem meta tikai septiņas reizes, turpretī somi izdarīja 41 metienu. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts aizsargs Alberts Šmits. B grupā pēc divām spēlēm Somijai ir seši punkti, Kanādai - pieci, Čehijai - trīs, Latvijai - viens, bet Dānija abos dueļos palikusi bez punktiem.
Spēles piektajā minūtē Somijas izlases straujā pretuzbrukumā Emīls Hemmings raidīja ripu cauri Mikus Vecvanaga kājsargiem un guva mača pirmos vārtus. Perioda otrajā pusē, 15. minūtē, latvieši zaudēja ripu aizsardzības zonā, un ripa pēc Jaspera Kuhtas piespēles uz vārtiem nonāca mērķī. Kad līdz pirmās trešdaļas beigām palikušas bija 44 sekundes, Makss Vestergārds vārtu priekšā bija pirmais pie atlēkušās ripas un panāca 3:0 somu labā. Pirmajās 20 minūtēs krietni vairāk metienu somiem - 11:3.
Otrā perioda pirmajā minūtē pēc diviem sekojošiem pārkāpumiem Latvijas hokejisti laukumā bija spiesti spēlēt trijatā pret pieciem pretiniekiem. Trešdaļas otrajā minūtē to izmantoja Hemmings, somam gūstot savus otros vārtus spēlē. Perioda turpinājumā Latvijas hokejisti pirmo reizi spēlē tika pie vairākuma, taču to neizmantoja, turklāt sešas minūtes pirms trešdaļas beigām Jonass Sārilainens panāca 5:0. Otrajā spēles nogrieznī Somijas hokejistu pārsvars metienos pa vārtiem bija vēl izteiktāks - 16:1.
Trešā perioda trešajā minūtē Rope Vesterinens no vārtu priekšas guva sestos vārtus Somijas izlases labā, bet vēl pēc trīs minūtēm Heiki Ruohonens panāca 7:0. Trešdaļas vidū Vecvanagu pārspēja Lase Bolēiuss.
Latvijas hokejisti sestdien pirmajā spēlē ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai. Somija piektdien ar 6:2 pārliecinoši uzvarēja Dāniju un ar Latviju tikās pēc vienas dienas atpūtas. Čempionāta turpinājumā latvieši 30. decembrī spēlēs ar Dāniju un dienu vēlāk spēkosies ar Čehiju. Tikmēr otrā grupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu. Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).