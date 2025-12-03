Viktorija Bekhema pasniedz meitai septiņus (!) Adventes kalendārus
Modes dizainere un bijusī “Spice Girls” dalībniece Viktorija Bekhema šogad savu meitu Hārperi nolēmusi iepriecināt ar septiņiem Adventes kalendāriem, kuru skaitā ir arī visnotaļ ekskluzīvi un nebūt ne lēti.
51 gadu vecā modes dizainere pirmdienas rītā publicēja “Instagram” stāstu un atzīmēja decembra pirmo dienu, izrādot, kādi svētku pārsteigumi jau ir sarūpēti viņas mājās.
Kamerai slīdot pāri galdam, bija redzami visi septiņi kalendāri - tostarp dārgs, 160 sterliņu mārciņu vērts “Space NK” skaistumkopšanas Adventes kalendārs un “Gucci” kalendārs, kas pildīts ar Ziemassvētku eglīšu rotājumiem.
Video fragmentu Viktorija papildināja ar uzrakstu “Priecīgu decembri!!! @harperbeckham”. Galdu viņa bija izrotājusi ar mākslīgo sniegu, lai radītu svētku noskaņu. Papildus “Space NK” kalendāram trīs dēlu mamma savai vienīgajai meitai bija sarūpējusi divus sarkanus “Lindor” šokolādes kalendārus un divus “Kinder” kalendārus.
Video ierakstā Viktorija dzirdama sakām: “Ir pirmais decembris, un kalendāri ir gatavi. Ko tu saki, Hārpere? Paskaties, cik daudz sniega!” Uz ko meita viņai atbildēja: “Tie ir tik forši, man ļoti patīk!”
Septiņu kalendāru izvēle, iespējams, nav nejaušība – Hārperes otrais vārds ir Sevena (“seven” – tulkojumā no angļu valodas “septiņi”), ko vecāki izvēlējās par godu Deivida krekla numuram, kad viņš profesionāli spēlēja futbolu.
Pagājušajā nedēļā Viktorijas vīrs, sers Deivids Bekhems, atkal lika faniem smieties, atkārtojot savu slaveno “esi godīga” mirkli no “Netflix” dokumentālās filmas, šoreiz apšaubot, vai Viktorija patiešām pati izrotājusi viņu Ziemassvētku eglīti.
Viktorija nesen “Instagram” paziņoja, ka slepus izrotājusi pāra 31,5 miljonus sterliņu vērtās Londonas mājas Ziemassvētku eglīti, lai iepriecinātu Deividu. Viņa rakstīja saviem sekotājiem: “Eglīte ir gatava. Jūtos kā pārcilvēks, nemelošu. Tā ir liela egle. Mēs vēl nekad neesam bijuši tik gatavi Ziemassvētkiem. Gatava Deivida reakcijai…”
Ienākot telpā, Deivids pajautāja: “Esi godīga. Vai tiešām tu pati rotāji šo egli?” Viktorija apgalvoja, ka tā ir, un vaicāja: “Vai tas ir jauks pārsteigums?” Deivids atbildēja: “Ļoti jauks pārsteigums, Klausa kundze.”
Šī jautrā epizode bija atsauce uz mirkli viņa dokumentālajā filmā, kur Deivids pārtrauca Viktorijas interviju, kurā viņa centās saistīt sevi ar strādnieku šķiru. Viktorija apgalvoja, ka nākusi no “strādnieku šķiras” ģimenes, bet tad Deivids “pabāza galvu pa durvīm” un sacīja: “Esi godīga.” Tad viņa bija spiesta atklāt, ka tēvs vedis uz skolu ar “Rolls-Royce”.