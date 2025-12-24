Laiski skatīties "Viens pats mājās", greznot egli Instrumentu dziesmas pavadībā un uzstāties tikai “par miljonu” – tā svētkiem kopā ar sievu dziedātāju Aiju Andrejevu-Aišpuri noskaņojas mūziķis Jānis Aišpurs.
Slavenības
Šodien 04:50
Ilgojas pēc ģimenes, cep piparkūkas un ķer zivis - ko svētkos dara Lauris Dzelzītis, Nansija Garkalne, Žoržs Siksna un citas pašmāju slavenības
Tuvojas gada nogales svētki, ko arī slavenības arvien biežāk izvēlas pavadīt nevis uz skatuves, bet tuvāko cilvēku lokā.
Žurnāls "Kas Jauns" aptaujājis vairākus sabiedrībā zināmus ļaudis, vaicājot, ko tad tie svētkos darīs un kādas ir viņu tradīcijas.