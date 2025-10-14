Kas to būtu domājis? Trauslā Viktorija Bekhema nodarbojas ar svarcelšanu!
Modes dizainere un bijusī popgrupas "Spice Girls" dalībniece Viktorija Bekhema atklāj, ka disciplinētā treniņu rutīna palīdz tikt galā ar ēšanas traucējumiem.
“Netflix” dokumentālajā seriālā četru bērnu mamma Viktorija Bekhema drosmīgi atzinusi, ka viņai kopš bērnības bijuši ēšanas traucējumi. Viņai tik ļoti nav paticis savs atspulgs spogulī, ka ķērusies pie svara samazināšanas "neticami neveselīgos veidos". Tagad gan Viktorija apliecina, ka vairs nekoncentrējas uz svaru, bet gan uz veselību.
Seriāla sākumā redzams, kā 51 gadu vecā Viktorija bez lielas piepūles paceļ 30 kilogramu smagu svara stieni, vingrojot savā mājas sporta zālē. Runājot par ēšanas problēmām, viņa pastāstīja, kā apsēstību ar svara zaudēšanu spējusi pārvērst veselīgā dzīvesveidā. Viktorija uzsver, ka ir ļoti svarīgi būt fiziski stirpai un apzināties, ka viņa katru dienu strādā pie sevis striprināšanas. “Es pusstundu vienatnē strādāju uz kāpšanas trenažiera, pirms ierodas (personīgais treneris) Bobs Ričs un (vīrs) Deivids. Pēc tam aptuveni stundu es strādāju kopā ar viņiem. Tas sagatavo mani dienai. Tā ir disciplīna, tas ir tas, ko es daru, un man patīk rutīna."
Taču intervijā izdevumam “The Sun” viņa piebilda, ka pievērš uzmanību "līdzsvaram", uzsverot: "Lai būtu skaidrs – es labprāt baudu arī kādu dzērienu. Mums ar Deividu patīk ballēties."
Jaunajā “Netflix” šovā Bekhema stāsta, kā mēģinājusi pārvarēt grūtības saistībā ar savu izskatu un ēšanas paradumiem. Trīs sēriju dokumentālajā filmā viņa atklāj: "Es patiešām sāku šaubīties par sevi. Es sev nepatiku un ļāvu tam sevi ietekmēt. Es nesapratu, ko redzu, kad skatījos spogulī. Vai es biju resna? Vai es biju tieva? Es nezinu, es zaudēju jebkādu realitātes izjūtu. Es biju ļoti kritiska pret sevi. Man nepatika tas, ko redzēju. Esmu bijusi visāda – no apaļīgas līdz kārnai, un tas ir bija grūti.”
“Man nebija nekādas teikšanas pār to, kas tika rakstīts par mani vai kādas bildes tika uzņemtas, un, domāju, ka vēlējos to kontrolēt. Es varēju to kontrolēt ar apģērbu, es varēju kontrolēt pati savu svaru. Es kontrolēju savu svaru neticami neveselīgā veidā.”
“Kad tev ir ēšanas traucējumi, tu lieliski iemācies melot. Es nekad nebiju godīga par to ar saviem vecākiem. Es nekad par to nerunāju publiski, jo tas tiešām atstāj ļoti lielu ietekmi. Kad tev pastāvīgi tiek teikts, ka tu neesi pietiekami laba. Domāju, ka šī sajūta ar mani ir bijusi visu dzīvi."
Viktorija, kura slavu iemantoja 90. gadu vidū ar grupu “Spice Girls”, atcerējās arī reizi, kad viņu nosvēra televīzijas tiešraidē, lai redzētu, vai viņa zaudējusi grūtniecības svaru dažus mēnešus pēc vecākā dēla Bruklina piedzimšanas 1999. gadā.
Lai gan tajā brīdī viņa smaidīja, Viktorija paskaidroja, kā tas ietekmēja viņu kā jauno māmiņu. “Mani svēra nacionālajā televīzijā,” viņa teica. “‘Uzkāp uz svariem, vai esi zaudējusi svaru?’ Mēs par to smējāmies un jokojāmies, bet es tolaik biju ļoti, ļoti jauna, un tas sāpēja."
Viktorijai problēmas ar sava ķermeņa pieņemšanu sākušās pusaudzes gados, kad viņa ieguva vietu teātra skolā Epsomā, Sarejas grāfistē – ko vecāki finansēja, no jauna ieķīlājot ģimenes māju Hertfordšīrā.
Bekhema norādīja, ka, neskatoties uz smago darbu, viņa nebija labākā dejotāja vai dziedātāja. Turklāt arī izskatījās viņa atšķirīgi no savām klasesbiedrenēm. Tieši tolaik Viktorija sākusi saņemt kritiku par savu izskatu un svaru. Viktorijas mamma Džekija apstiprināja, ka nākamajai zvaigznei pateikts tieši “tu esi resna, tāpēc tev būs vieta skatuves fonā.” Viņa turpināja: "Tas noteikti atstāja milzīgu ietekmi uz viņu. Ir ļoti stulbi pateikt kādam – 'tu esi resna'."