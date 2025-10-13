Viktorija Bekhema atklāj, kāpēc atbrīvojās no krūšu implantiem
Bijusī popgrupas „Spice Girls” dalībniece un modes dizainere Viktorija Bekhema norāda, ka izlēma atbrīvoties no krūšu implantiem, lai "būtu patiesa pret sevi".
„Es nezinu, kur palika tās krūtis, bet tās ir prom," smejot intervijā laikrakstam "The Sun" norādīja Bekhema. "[Laikam jau] Es vēlējos, lai mani uztver nopietnāk, un arī vēlējos būt es pati un nejusties tā, it kā man būtu kādam kaut kas jāpierāda."
Tāpat viņa intervijā laikrakstam “The Sun” atskatījās uz savām stila izvēlēm deviņdesmitajos gados un 2000. gadu sākumā. “Redziet, šis laiks bija jautrs,” viņa norādīja. “[Tolaik] Man bija lielas krūtis. Man bija lieli mati. Mēs, dāmas, bieži iepirkāmies, un bijām par to sajūsmā." Tomēr viņa atzīst, ka šajā laikā nejutās piepildīta karjerā, tādēļ apģērbs viņai palīdzēja it kā palīdzēja nomaskēt iekšējās sajūtas.
“Pēc tam, kad pajuka "Spice Girls", es tik ilgi meklēju savu dzīves sūtību, un es nezināju, kur to meklēt,” viņa turpināja. “Es domāju, ka tieši tādēļ tajā laikā tā ģērbos. Man bija pieaudzēti mati, manā garderobē bija pieguļoši topiņi un man bija mākslīgais iedegums, lai gan, jāatzīst, ka tas man vēl joprojām patīk".