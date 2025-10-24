Viktorija Bekhema intervijā atklāti izsakās par vīra Deivida "dēku" ar Rebeku Lūsu
Viktorijai Bekhemai nesenā intervijā tieši pajautāts par savulaik sabiedrībā plaši apspriestajām baumām par vīra Deivida Bekhema attiecībām ar savu bijušo personīgo asistenti.
Viktorijai Bekhemai uzdots tiešs jautājums par Rebekas Lūsas izteiktajiem apgalvojumiem par dēku ar viņas vīru Deividu Bekhemu. Bijušajai “Spice Girls” dalībniecei tas pajautāts, kad intervijā skarta tēma par viņas stipro laulību.
Rebeka Lūsa (58) iepriekš apgalvoja, ka viņai un Deividam bijis "karsts romāns" Viktorijai aiz muguras. Tas bija viens no visvairāk apspriestajiem slavenību skandāliem 2000. gados. Bijusī modele savulaik stāstīja, ka viņiem bijusi četrus mēnešus ilga dēka 2004. gadā, kad viņa strādāja kā futbolista personīgā asistente un tulks.
Tajā laikā Deivids karjeras dēļ bija pārcēlies uz Madridi, bet Viktorija ar bērniem palika mājās Lielbritānijā. Futbola zvaigzne vienmēr ir noliedzis šīs "muļķīgās" apsūdzības un pat skāris šī skandāla tēmu savā “Netflix” seriālā "Beckham".
Viktorija izteikusies par šo situāciju, kad nesen viesojās podkāstā "Call Her Daddy". Vadītāja Aleksa Kūpere jautāja: "Visas karjeras garumā tu esi saskārusies ar spekulācijām par savu laulību. Es zinu, ka Deivids to pieminēja dokumentālajā filmā. Vai tu vari paskaidrot, kā jūs ar Deividu to visu izturējāt?"
Atbildot, Viktorija teica: "Zini... mums ir nācies izturēt tik daudz pārbaudījumu. Mēs tieši nesen par to runājām, jo svinējām savu 26. kāzu gadadienu. Starp citu, cilvēki teica, ka mums nekas nesanāks… Un tagad jau 26 gadi. Pār mums gāzies tik daudz negāciju, bet mēs vienmēr esam bijuši kopā un izturējuši šo vētru."
Bija noprotams, ka Viktorija nevēlas ilgāk kavēties pie šīs sarunu tēmas, jo pārgāja uz diskusiju par saviem ēšanas traucējumiem. Viņa drosmīgi pirmo reizi apsprieda šo pieredzi savā jaunajā “Netflix” šovā.
Rebeka Lūsa sniegusi vairākas intervijas pēc tam, kad 2004. gadā parādījās baumas par viņas dēku ar precēto futbolistu. Sarunā ar “Sky” korespondentu sieviete apgalvoja, ka viņas ķīmija ar Deividu bijusi neizmērojama, turklāt abus vienojusi līdzīga humora izjūta.
Runājot par sportista laulību, viņa teica, ka Deividam Spānijā pietrūkusi sieva un viņš juties “vientuļš”. Rebeka uzstāja, ka viņai nebija nodoma izjaukt viņu attiecības. "Es tiešām ceru, ka viņi tika tam pāri,” savulaik sacīja Lūsa. “Es domāju, ka problēmas viņu laulībā bija vēl ilgi pirms es parādījos. Es nekādā gadījumā nevēlējos izjaukt viņu laulību, it īpaši tāpēc, ka tajā ir mazi bērni. Es ceru, ka viņi paliks kopā."
Pagājušajā gadā Rebeka piedāvāja olīvu zaru Viktorijai. Džeimsa Ingliša podkāstā "Anything Goes With" viņa teica: "Jautrākais ir tas, ka pār mani gāzās mēsli, pār Viktoriju gāzās mēsli, tikai Deividu neskāra nekādi mēsli. Tāda ir pasaule, kurā dzīvojam. Tas lika man turpināt teikt – hei, tas nav taisnīgi.”
Deivida jaunajā “Netflix” seriālā ir epizode, kurā viņš kopā ar sievu runā par šo pārbaudījumu pilno laiku. Viņš teica: "Bija daži briesmīgi stāsti, ar kuriem bija ļoti grūti tikt galā. Tā bija pirmā reize, kad mēs ar Viktoriju nonācām zem šāda spiediena mūsu laulībā.”
Viktorija piebilda: "Simtprocentīgi. Tas bija mums visgrūtākais periods. Jo šķita, ka visa pasaule ir pret mums."
Bijusī “Spice Girls” dalībniece turpināja: "Un tad tas notika; mēs nostājāmies viens pret otru, ja esmu pavisam godīga. Līdz Madridei dažkārt šķita, ka mēs esam pret visiem pārējiem. Bet mēs bijām kopā. Mēs bijām saistīti. Mēs bijām viens otram. Bet, kad bijām Spānijā, vairs nešķita, ka esam viens otram. Tas bija skumji. Es pat nevaru izstāstīt, cik grūti tas bija un kā tas ietekmēja mani."
Viktorija Bekhema sava jaunā “Netflix” seriāla pirmizrādes vakarā Londonā
Kad režisors pajautāja, kā viņi to pārvarējuši, Deivids atbildēja: "Es tiešām nezinu, kā mēs izturējām. Viktorija ir viss manā dzīvē. Redzēt viņu sāpinātu bija ārkārtīgi grūti. Bet mēs esam cīnītāji. Tajā laikā mums bija jācīnās vienam par otru; mums bija jāaizstāv mūsu ģimene. Bija vērts cīnīties par to, kas mums bija.”