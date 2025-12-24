Nosaukta labākā Eiropas pilsēta Jaunā gada sagaidīšanai
Līdz Jaunā gada svinēšanai atlicis pavisam nedaudz. Tas, pirmkārt, nozīmē, ka laika Jaungada nakts ieplānošanai tikpat kā varis nav, bet vēl var paspēt izdomāt, kur jūs atradīsieties, kad pulkstenis sitīs pusnakti.
Izdevums "Time Out" raksta, ka Jaunais gads ir viens no retajiem svētkiem, ko atzīmē gandrīz visi cilvēki visā pasaulē. Lielajās pilsētās visos kontinentos notiek salūti, bet pat vismazākajos ciematos – ielu ballītes, taču ne visas svinības ir vienādas.
Ceļotāja un rakstniece Deina Kamilleri Klārka 31. decembri pavadījusi desmit dažādās Eiropas pilsētās un nosaukusi labāko no tām Jaunā gada sagaidīšanai – Madridi.
Spānijas galvaspilsēta ballītes uztver ļoti nopietni, un Jaunais gads nav izņēmums. Pusnakts ir tikai "iesildīšanās", kā saka Klārka, pirms nakts ballītes, kas turpinās līdz pat agrām rīta stundām. Kā bonuss – jūs piedalīsieties arī atpakaļskaitīšanā pulksten 1 naktī, lai atzīmētu brīdi, kad Kanāriju salas panāk kontinentālo Spāniju. Tiek uzsvērts, ka tā ir visai unikāla pieredze.
Notikumu epicentrs ir Puerta del Sol, taču lielākā daļa restorānu, bāru un klubu visā pilsētā rīko savas ballītes, kuras ikviens var apmeklēt.
Taču viss neaprobežojas tikai ar izklaidēm – ir arī vairākas sirdij tuvas vietējās tradīcijas, kurās var piedalīties, Jauno gadu sagaidot Madridē. Piemēram, 12 laimes vīnogas ir gadsimtiem sena spāņu tradīcija, kad pusnaktī, katram pulksteņa sitienam atskanot, apēd pa vienai vīnogai, lai piesaistītu veiksmi.
Otro vietu Eiropā pēc popularitātes 2026. gada sagaidīšanai ieņēma Berlīne, bet trešo – Milāna. Abām pilsētām piemīt savs unikālais šarms.