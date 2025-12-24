Krāšņākās Ziemassvētku eglītes Latvijā 2025
Pienācis Ziemassvētku gaidīšanas laiks un visā Latvijā krāšņi iemirdzējušās Ziemassvētku eglītes, kas priecēs iedzīvotājus līdz pat nākamā gada sākumam. Lūk, ...
FOTO: noskaidrotas 2025. gada krāšņākās eglītes Latvijā
Jau otro gadu pēc kārtas Jauns.lv lasītāji par krāšņāko Latvijas eglīti atzinuši Liepājas skaistuli, kurā mirdz mākslinieka otas triepienu iedvesmoti raksti. Tai pa pēdām seko Daugavpils, Dobeles, Bauskas un Valmieras eglītes.
Par Liepājas galveno pilsētas eglīti nobalsoja 2,5 tūkstoši iedzīvotāju. "Joprojām nepārspējama!" par eglītes krāšņumu priecājas Edvīns. "Ļoti simpātiska, mīlīga un neparasta!" pauž Daila. Un arī Rineta uzskata, ka eglīte ir ekstravaganta un skaista. Rolands norāda, ka arī viņam vislabāk patīk Liepājas eglīte, bet viņam gribētos redzēt kaut ko jaunu. Tikmēr Rineta oponē, norādot, ka "ja izvēlēts veiksmīgs dizains, tad var katru gadu būt viena un tā pati". Liepājas galvenajā eglītē mirdz mākslinieka otas triepienu iedvesmoti raksti, zarus rotā lielizmēra eglīšu rotājumi, bet pašā galotnē mirdz burvju mākslinieka cilindrs.
Otrajā vietā ar 1,7 tūkstošiem balsu ierindojusies Daugavpils galvenā eglīte. "Daugavpilī ļoti skaista eglīte un viss pārējais no Mazā prinča planētām," norāda Ināra. "Visskaistākā eglīte ir pie mums - Daugavpilī!" uzskata Anna. Bet Dmitrijs norāda, ka viņam sākotnēji krāšņākā likās Liepājas eglīte, bet vēlāk, kad viņš pamanīja Daugavpils rotu, viņam tā šķita nepārspējama. Daugavpils eglīte šogad dekorēta, iedvesmojoties no grāmatas "Mazais princis". Eglītes zaros mirdz bezgalīgas galaktikas, bet ap šo Visuma centru riņķo krāsainas planētas.
Godpilnajā trešajā vietā lasītāji ierindojuši Dobeles eglīti, par kuru nobalsoja 1,2 tūkstoši lasītāju. "Tik skaista! Neparasta!" pauž Silva. Valija piebilst, ka eglē redzamās sārtās bantes ir nepārspējamas. Bet Aina uzskata, ka "Dobeles eglīte ir visskaistākā un neparastākā" no visām Latvijas eglītēm. Dobeles eglīte šogad rotāta ar krāšņām, sarkanām bantēm un nokarenām, mirdzošām gaismiņām.
Par ceturto skaistāko eglīti Jauns.lv lasītāji šogad atzinuši Bauskas eglīti, par kuru nobalsojuši teju 900 cilvēku. "No klasiskajām eglēm šogad Bauskai ir izdevusies īpaši burvīga! Malači! Uzslavas autoram!" norāda Deizija. Dace uzskata, ka "eglītes dizaina autori ļoti veiksmīgi izvēlējušies krāsu salikumu". Bet piektajā vietā ar 746 balsīm ierindojusies Valmieras eglīte. "Valmierā šogad izcila eglīte un rotājumi!" norāda Sintija. Inese piekrīt, ka šogad "eglīte bijusi ļoti skaista", bet Silvija un Zane pauž, ka tā šogad Latvijā iemirdzējusies viskrāšņāk.
Tikmēr Biruta rezumē, ka "katrai eglītei savs skaistums un stāsts". Bet Gunta pauž: "Cik skaisti un radoši izrotātas egles, nav iespējams vienu izcelt!" Jau ziņots, ka 2024. gadā par gada krāšņāko eglīti Latvijā, tāpat kā šogad, tika atzīta Liepājas eglīte. Otrajā vietā lasītāji ierindoja Jelgavas eglīti, bet trešo vietu izcīnīja Daugavpils svētku rota.
Jauns.lv vēl gaišus un saticīgus Ziemassvētkus visiem Latvijas iedzīvotājiem!