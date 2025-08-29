Izplatās sensacionāla ziņa: ka Teilores Sviftas līgavainis esot Lietuvas basketbola zvaigzne Valančūns
Popzvaigznes Teilores Sviftas saderināšanās notikumā kuriozā veidā iesaistīts 33 gadus vecais Lietuvas basketbolists, divu bērnu tēvs Jons Valančūns.
Šonedēļ pasauli pāršalca vēsts par dziedātājas Teilores Sviftas un viņas drauga, Nacionālās futbola līgas (NHL) zvaigznes Trevisa Kelsija saderināšanos. Tomēr šis šovbiznesa notikums nav izticis arī bez kurioziem – kāds ziņu portāls par Sviftas līgavaini pasludinājis citu sportistu – lietuviešu basketbolista zvaigzni Jonu Valančūnu.
Popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta uz skatuves un dzīvē
“Jūsu angļu valodas skolotāja un jūsu sporta skolotājs precēsies,” šonedēļ savā “Instagram” ar smaidu paziņoja Teilore Svifta, publicējot fotogrāfijas ar saderināšanās mirkļiem.
Taču pāra romantiskā notikuma atspoguļošanā nav iztikts bez smieklīgiem pārpratumiem. Sportam veltītā ziņu vietne Full Court, vēstot par šo jaunumu, Kelsija fotogrāfijas vietā publicējusi cita atlēta bildi – Teilore Svifta “saderināta” ar Lietuvas basketbola izlases kapteini Jonu Valančūnu, kurš pašlaik pārstāv NBA klubu Denveras “Nuggets”. Ar šo ierakstu portāls dalījies arī sociālajā vidē.
Kuriozs raisījis plašu rezonansi internetā. “Kelsijam vajadzētu vēl padomāt, jo viņa vienlaikus precas arī ar Valančūnu”, “Nepareizais sporta veids!”, “Jons un Treviss tiešām ir līdzīgi. Izņemot augumu,” šādi un līdzīgi komentāri lasāmi sociālajos tīklos. Tiesa, netrūka arī tādu, kas misēkli nemaz nebija pamanījuši, un komentāru sadaļā rakstīja sūtīja un vēlēja laimīgu kopdzīvi abiem saderinātajiem.
Kelsija un Valančūna vizuālo līdzību ne reizi vien ir apsprieduši ārvalstu mediji un sporta fani. Šajā pavasarī DailyMail.co.uk rakstīja, ka daudzi ir pārliecināti, ka Treviss un Jons ir dvīņi. Tobrīd abiem sportistiem bija īsi matu griezumi un līdzīga garuma bārdas, kas piemeta papildu “dzirkstelīti” spriedelējumiem par līdzību.
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Vietā atgādināt, ka Lietuvas ziemeļaustrumu pilsētā Utenā dzimušais Jons Valančūns jau daudzus gadus ir laimīgi precējies ar Egli Valančūnieni, ģimenē aug divi puikas Jons un Taurs.