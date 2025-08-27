Treviss Kelsijs bildināja Teilori Sviftu "pirms divām nedēļām", atklāja Trevisa tēvs
Intervijā ar "News 5" žurnālistu Džonu Kosiču Eds Kelsijs atklāja, ka viņa dēls, NFL zvaigzne Treviss Kelsijs, bildināja Teilori Sviftu "varbūt divas nedēļas, ne gluži pirms divām nedēļām" Trevisa mājās.
"Viņš bija gatavs to atlikt līdz šai nedēļai. Es domāju, ka viņa sāka mazliet satraukties, bet viņš bija plānojis to atlikt līdz šai nedēļai, lai, ziniet, veiktu kaut ko grandiozu, padarītu to par lielu īpašu notikumu," sacīja Eds. "Un es viņam atkārtoti teicu, ka, zini, tu vari to izdarīt ceļa malā, jebkurā vietā, kas padara to par īpašu notikumu... kad tu viņas priekšā krīti uz viena ceļa un lūdz viņas roku un sirdi."
Eds turpināja: "Viņš izveda viņu ārā, viņi bija gatavi doties vakariņot, un viņš teica: “Iesim izdzert glāzi vīna”... Viņi iznāca ārā, un tad viņš viņai uzdeva jautājumu, un tas bija skaisti. Pēc bildinājuma viņi piezvanīja man un pēc tam Teilores vecākiem, lai visi zinātu. Tāpēc redzēt viņus kopā ir lieliski," viņš teica.
"Es saņēmu “FaceTime” zvanu no viņiem, un tiklīdz es redzēju, ka tas ir Treviss, un tad es redzēju Teilori viņam līdzās, es zināju, ko viņi grasās teikt," viņš sacīja. "Un viņi, ziniet, paziņoja mums."