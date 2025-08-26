Viss, Teilore Svifta vairs nav brīva sieviete! Viņa oficiāli paziņo par saderināšanos ar NFL zvaigzni Trevisu Kelsiju
Popzvaigzne Teilore Svifta otrdien paziņojusi par saderināšanos ar Nacionālās futbola līgas (NFL) zvaigzni Trevisu Kelsiju. “Jūsu angļu valodas skolotāja un jūsu sporta skolotājs precēsies,” viņa paziņoja sociālajā vietnē “Instagram”, un šis ieraksts nieka stundas laikā nopelnīja vairāk nekā 12 miljonus “patīk” atzīmju.
Saderināšanās paziņojumam viņa pievienoja fotoattēlu, kur Kanzassitijas “Chiefs” zvaigzne Kelsijs, ceļos nometies, lūdz viņas roku.
Nesen rekordus sasniegušo “Eras” koncertturneju pabeigusī Svifta ir viena no spožākajām mūzikas zvaigznēm pasaulē, un daudzas viņas dziesmas bijušas par mūziķes iepriekšējām attiecībām. Pēdējo gadu laikā viņa bieži manīta Trevisa Kelsiju sabiedrībā dažādos pasākumos. Viņa tribīnēs jutusi līdzi Kelsijam NFL spēļu laikā, savukārt sportists manīts Sviftas koncertos.
Šovasar Sviftas fanu aprindās izplatījās baumas par viņas iespējamu grūtniecību, kad 35 gadus vecā popzvaigzne bija redzēta Ņujorkā kopā ar savu draudzeni aktrisi un dziedātāju Selēnu Gomesu, un vakara iziešanai bija izvēlējusies brīvi krītošu mini kleitu. Portāls “Radar Online” citējis viena aculiecinieka teikto. “Man šķiet, ka viņa ir stāvoklī,” komentējis fans, kurš redzējis Sviftu sev neierastā stilā, jo dziedātājai raksturīga ir koši sarkana lūpu krāsa un augumam pieguļoši apģērbi. Avots norādījis: “Runas par to, ka Teilore ir stāvoklī, klīst jau mēnešiem ilgi, un viņas tērpu izvēle tās tikai pastiprinājusi.” “Tas nav viņai raksturīgs apģērbs. Viņai apkārt esošie ir ievērojuši pārmaiņas un jautā, vai viņa neizmanto brīvi krītošas kleitas un citus tērpus, lai noslēptu augošo vēderu,” papildināja vārdā nenosauktais informators.