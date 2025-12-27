VIDEO: Lielais Ķīnas mūris pārvērties par iespaidīgu ledus slidkalniņu
Iestājoties ziemai, atsevišķos Lielā Ķīnas mūra posmos izveidojušies bīstami slideni apstākļi, kas sociālajos tīklos izpelnījušies uzmanību kā neparasta sezonāla “izklaide”.
Dažviet mūris ziemā noklājas ar ledu un sniegu, padarot tā akmeņaino segumu ļoti slidenu. Publiskotajos video redzams, ka tūristi atsevišķās vietās pa mūri slīd lejup kā pa slidkalniņu vai ar grūtībām mēģina uzkāpt augšup, jo ledainais segums apgrūtina pārvietošanos.
The Great Wall of China has turned into an epic icy slide— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025
With winter settling in, a new seasonal pastime appears in the Middle Kingdom — sliding along the longest ice track in Asia.
Why the Wall remains open to visitors during this time is anyone’s guess — a mystery known… pic.twitter.com/JQwFdjwnZ8
Oficiāla informācija par to, kāpēc šādos apstākļos mūris joprojām ir atvērts apmeklētājiem, nav sniegta. Vienlaikus vietējie vēsturnieki norāda, ka uz mūra nav atļauts izmantot ķīmiskus līdzekļus sniega un ledus kausēšanai, jo tas ir aizsargājams kultūras mantojuma objekts.