VIDEO: Lielais Ķīnas mūris pārvērties par iespaidīgu ledus slidkalniņu
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Lielais Ķīnas mūris ziemā kļūst bīstami slidens.
Iestājoties ziemai, atsevišķos Lielā Ķīnas mūra posmos izveidojušies bīstami slideni apstākļi, kas sociālajos tīklos izpelnījušies uzmanību kā neparasta sezonāla “izklaide”.

Dažviet mūris ziemā noklājas ar ledu un sniegu, padarot tā akmeņaino segumu ļoti slidenu. Publiskotajos video redzams, ka tūristi atsevišķās vietās pa mūri slīd lejup kā pa slidkalniņu vai ar grūtībām mēģina uzkāpt augšup, jo ledainais segums apgrūtina pārvietošanos.

Oficiāla informācija par to, kāpēc šādos apstākļos mūris joprojām ir atvērts apmeklētājiem, nav sniegta. Vienlaikus vietējie vēsturnieki norāda, ka uz mūra nav atļauts izmantot ķīmiskus līdzekļus sniega un ledus kausēšanai, jo tas ir aizsargājams kultūras mantojuma objekts.

