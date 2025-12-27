Sinoptiķi: Jauno gadu Latvijā, visticamāk, sagaidīsim ar sniegu
Šis decembris Latvijā ir neraksturīgi silts, tomēr sinoptiķi to neuzskata par anomāliju.
Kā vēsta 360TV Ziņas, pēdējo 20 gadu laikā silts decembris tiek piedzīvots vidēji ik pēc diviem vai trim gadiem. Viss liecina, ka līdzīga tendence saglabāsies arī turpmāk – decembrī iedzīvotāji dosies sēņot, zāle saglabāsies zaļa, bet kokiem pat parādīsies pumpuri.
Lai gan šī gada ziemas sākums ir bijis īpaši apmācies un mitrs, kopējā nokrišņu norma nav pārsniegta – nokrišņu daudzums sastāda tikai 50% no vidējā rādītāja, jo lietus lielākoties ir tikai smidzinājis.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķis Jānis Kleperis norāda uz ievērojamām novirzēm no klimatiskās normas šī mēneša pirmajās divās dekādēs: "Ja mēs salīdzinām, kāda ir bijusi decembra pirmā dekāde, tad diennakts vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi +3,4 grādi. Un tas ir par 3,6 grādiem augstāk, nekā principā ir klimatiskā norma.
Bet otrā dekāde ir bijusi pat vēl siltāka. Lai gan pašlaik laiks ir pavasarīgi silts, jau nākamnedēļ sinoptiķi prognozē īstu ziemu. Gaisa temperatūra naktīs varētu noslīdēt pat līdz –10 grādiem. Ļoti iespējams, ka Jauno gadu sagaidīsim ar sniegu, tādējādi beidzot piedzīvojot gadalaikam atbilstošāku noskaņu."