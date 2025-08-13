Viss, kas mums ir zināms par jauno Teilores Sviftas albumu
Teilore Svifta atkal liek faniem minēt, ko gaidīt no nākamā albuma. Vai mājieni bija mūsu acu priekšā visu šo laiku?
Dziedātāja oficiāli atklājusi sava 12. studijas albuma nosaukumu — "The Life of a Showgirl" (“Šovmeitenes dzīve”) — video fragmentā no Trevisa un Džeisona Kelsija podkāsta "New Heights". Albuma vāks priekšskatījumā bija aizmiglots, bet pilnā epizode iznāk šodien, 13. datumā, jo 13 ir viņas mīļākais cipars. Varbūt dziedātāja tad parādīs vāku, kas zina.
Kad albums būs pieejams?
Oficiāls iznākšanas datums vēl nav zināms, taču mājaslapā jau sākusies iepriekšpārdošana. Vinila plates plānots izsūtīt līdz 2025. gada 13. oktobrim, tomēr komanda uzsver — tas nav paša albuma iznākšanas datums.
Ko varam sagaidīt no jaunās mūzikas?
Vienīgais tiešais mājiens ir “Spotify” viņas izveidotais atskaņošanas saraksts “And, baby, that’s show business for you”, kurā iekļautas 22 dziesmas no iepriekšējām sadarbībām ar producentiem Maksu Martinu ( Max Martin) un Šelbaku ( Shellback) — iespējams, ar kuriem viņa ir sadarbojusies, lai izveidotu jauno albumu. Dziesmas pie kurām viņi ir strādājuši: “22,” “Bad Blood,” “Blank Space,” “Delicate,” “I Knew You Were Trouble,” “Shake It Off,” “Style,” “We Are Never Ever Getting Back Together”.
Mājieni
Pēdējos mēnešos mājieni par jaunu albumu krājušies pakāpeniski: maijā Svifta atzīmēja faktu, ka viņai tagad pilnībā pieder visas viņas dziesmu oriģinālās ierakstu tiesības, publicējot vēstuli ar frāzi “thiiiiiiiiiiiis close” ar 12 burtiem “i” (norāde uz 12. albumu).
Daudzi norāda, ka jau tūres laikā, pēdējai dziesmai skanot, dziedātājai fonā parādījās mistiskās oranžās durvis, un pēdējā koncerta dienā viņa izgāja pa tām, ieejot jaunajā ērā, kā arī koncertos parādījās oranži konfeti un tērpi — krāsa, kas nav saistīta ar nevienu iepriekšējo “ēru”. Kā arī “Instagram” kontā “Taylornation” 11. augustā tika publicētas 12 bildes, kur Teilore ir redzama oranžos tērpos.
Ja beidzot sāk savilkt visu kopā, “Bejeweled” videoklipā un dziesmas “I Can Do It With a Broken Heart” uzveduma laikā Svifta bija šovmeitenes tēlā. Fani pārsteigti, ka viņa devusi mājienus jau trīs gadus iepriekš!
Gaidām, ko tad vēl Svifta piemetīs.