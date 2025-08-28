Internetā popularitāti gūst 10 gadus vecs video: vai Treviss Kelsijs jau toreiz nojauta savu nākotni ar Teilori Sviftu?
Šīs nedēļas lielākais šovbiznesa notikums ir popmūzikas superzvaigznes Teilores Sviftas saderināšanās ar Nacionālās futbola līgas (NFL) spīdekli Trevisu Kelsiju. Kamēr fani visā pasaulē līksmo par jaunumiem, no arhīviem uzpeldējis gandrīz desmit gadus vecs video, kurā Kelsijam, kurš tolaik vēl Sviftu nepazina, tiek pajautāts, vai viņš gribētu precēt topošo popkultūras ikonu.
“Jūsu angļu valodas skolotāja un jūsu sporta skolotājs precēsies,” šonedēļ savā “Instagram” ar smaidu paziņoja Teilore Svifta.
Tieši šajā laikā sociālajos tīklos atkārtoti izplatījies 2016. gadā uzņemts video, kurā jaunais Kelsijs tiek aicināts spēlēt spēli “Precēt, Skūpstīt, Nogalināt”, izvēloties starp Sviftu, Keitiju Periju un Arianu Grandi. Lai arī Kelsijs uzsver, ka “nevēlas nogalināt nevienu” un nosauc šo spēles daļu par “slimu”, viņš ierindo Grandi pēdējā vietā. Periju viņš tobrīd izvēlas kā “sievas materiālu”, bet Sviftai atvēl tikai “skūpstu”.
Intervijas laikā Kelsijs reklamēja savu iepazīšanās realitātes šovu “Catching Kelce”, kur viņš tika pasniegts kā viens no iekārojamākajiem vecpuišiem. Kopš tā laika dzīvē mainījies viss – viņš ir kļuvis par trīskārtēju "Super Bowl" čempionu un, pats svarīgākais, par Teilores Sviftas saderināto.